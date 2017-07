E uimitor numărul recordurilor depășite de Wonder Woman

Wonder Woman este un succes răsunător la nivel global și nu a avut premiera decât de câteva săptămâni. Rămâne să vedem ce se întâmplă în continuare.

DCEU, efortul celor de la DC de a crea un univers cinematografic cu un număr apropiat de fani de cel al Marvel nu a fost încununat de succes. Batman V Superman a generat încasări decente, dar a fost desființat de critici. Aceeași soartă a avut-o și Suicide Squad care a fost foarte aproape de a ieși pe pierderi, după ce s-a investit o avere în realizarea sa. O direcție bună a întregului efort a putut fi sesizată după lansarea Wonder Woman. Foarte mulți și-au pus speranța în primul film cu super eroi construit în jurul unui caracter feminin și nu au făcut-o degeaba.

La această oră, Wonder Woman a devenit filmul regizat de o femeie cu cele mai mari încasări în primul weekend de disponibilitate. La scurt timp, a devenit pelicula regizată de o femeie cu cel mai mari venituri din toate timpruile. Review-urile sunt în mare parte pozitive pentru filmul cu Femeia Fantastică, iar de la internauții de pe Cinemascore a primit nota A.

În câteva săptămâni de disponibilitate în Statele Unite, Wonder Woman a depășit orice alt filme din DCEU. Conform celor de la The Wrap, încasările domestice sunt de 330,5 milioane de dolari în mai puțin de o lună de la premieră. Pe locul doi se află Batman V Superman cu 330,3 milioane de dolari, cu mențiunea că Dawn of Justice a atins acest prag în 84 de zile, nu o lună.

La nivel global, Batman V Superman continuă să fie cel mai profitabil film din DCEU, dar este foarte probabil să piardă acea poziție de lider după ce vor fi agregate mai multe dintre încasările Wonder Woman. În altă ordine de idei, este posibilă o discrepanță majoră între încasările locale și globale, din cauza eforturilor de marketing din mult mai mici din jurul Wonder Woman comparativ cu alte filme din DC Extentended Universe. Rămâne să mai așteptăm câteva săptămâni până când ne vom lămuri.