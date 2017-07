Numărul de telefon te poate lăsa fără cont de Facebook. De ce e vina ta și cum te protejezi

Numărul de telefon pe care îl folosești și pe care l-ai adăugat, cel mai probabil, și pe Facebook, te poate lăsa tocmai fără contul la care ții atât de mult.

Multă vreme am fost reticent în a-mi adăuga numărul de telefon pe Facebook, din diverse motive, mai mult sau mai puțin împământate în paranoia. Nu mai știu exact când am adăugat și numărul de telefon pe cont sau de ce am făcut-o, dar mi-am dat seama că, la câte nefăcute ar putea face Facebook, e posibil să aibă deja și numărul fără să-l dau eu. Există totuși și un avantaj, chiar dacă nu e cine știe ce: când vreau să mă loghez pot să o fac mult mai rapid cu numărul de telefon decât aș face-o cu adresa de mail.

Recent, a apărut pe internet un articol despre cum poți să rămâi fără cont de Facebook, tocmai din cauza numărului de telefon. Unii au același număr de telefon de câțiva ani buni și nici n-au de gând să-l schimbe prea curând, însă alții își mai schimbă, ocazional, numărul, din varii motive. Dacă ești în cea de-a doua categorie, atunci ești unul dintre cei care poate rămâne fără cont, pentru că nu ești atent la micile detalii ale contului de social media pe care îl folosești.

Într-adevăr, Facebook îți reamintește ocazional că n-ai făcut aia și că n-ai făcut aia, cum ar fi faptul că Mark încă nu e sigur de numărul tău și ar vrea să-l adaugi contului. După ce faci asta, site-ul o să fie fericit că ți-ai completat profilul și n-o să te mai bată la cap cu diverse notificări. Ocazional îți mai spune să treci în revistă informațiile pe care le ai pe profil și să mai faci vreo completare, dar numărul de telefon rămâne scris în piatră. Site-ul pleacă de la premisa că ai un singur număr de telefon forever and ever și n-o să te întrebe dacă ai făcut vreo schimbare. Firește, Facebook are partea lui de vină, dar și tu ești de vină.

Îți pierzi doar contul sau și secretele ascunse din el?

Pentru mulți, contul de Facebook este cel puțin foarte important și trebuie să acceptăm asta ca pe o realitate care a ieșit din sfera moftului și a fiței. Nu e vorba de faptul că, dacă rămânem fără cont, pierdem niște poze din vacanțe și zecile sau sutele de like-uri la postări, adunate după posibilități. Îți pierzi contactele și, cel mai rău, îți pierzi accesul la conversațiile pe care le-ai avut cu zeci de prieteni. Toți vorbim prostii pe Messenger, facem bârfologie, ne invităm la un cico sau rememorăm cum a fost ultima oară la chill. Așa-i că n-ai vrea să știe toată lumea cu cine faci combinații și pe cine vrei să mai scoți la o plimbare în parc? Atunci de ce n-ai grijă de contul tău?

Când renunți la un număr de telefon, acesta va fi tras pe o linie moartă o anumită perioadă iar apoi va reintra în circuit. Am pățit asta cu un număr pe care l-am primit la un abonament, iar după vreun an și jumătate de apeluri de la bănci și de la alte companii dubioase care mă întrebau de sănătate și dacă mai plătesc rate, am renunțat la număr. Nici măcar nu eram doamna pe care o căutau respectivii, dar nu-și dădeau seama de treaba asta și nici nu prea îi interesa că le-am cerut în repetate rânduri să scoată numărul din baza de date.

Dacă numărul de telefon la care ai renunțat rămâne legat de Facebook, pentru că n-ai petrecut câteva clipe ca să-l înlocuiești din cont, atunci vei avea probleme destul de mari. E de-ajuns ca un hacker individ să prindă numărul ăsta, iar dacă îl duce puțin capul, așa cum l-a dus pe cel care a descoperit această portiță, riști să rămâi rapid fără parolă. De acolo, e destul de evident în ce ape te scalzi.

Să recapitulăm: dacă ai numărul de telefon adăugat la contul de Facebook, asigură-te întotdeauna că l-ai șters de acolo odată ce ai renunțat la el. Când te duci la toaletă, tragi apa după ce ai terminat, așa că de ce n-ai ”curăța” și numărul inutil? De mult timp nu mai e de joacă atunci când vine vorba de securitatea contului, chiar și numai prin prisma faptului că riști să te expui enorm dacă rămâi fără el. E chiar mai rău decât dacă ți-ar citi cineva jurnalul ascuns sub pat.