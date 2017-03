După ce a făcut valuri pe Netflix prin intermediul House of Cards, David Fincher se pregătește să lanseze Mindhunter pe aceeași platformă online.

Chiar și dacă nu aveți o fascinație teribilă pentru actori și regizori, sunt șanse foarte mari să fi auzit de David Fincher. Popularul regizor s-a aflat în spatele unora dintre cele mai bune filme realizate vreodată, precum Seven, Fight Club, The Social Network, The Curios Case of Benjamin Button, Zodiac sau Gone Girl. În același timp, pentru o lungă perioadă de timp, s-a aflat la cârma House of Cards din postura de producător și a regizat câteva episoade. Stilul vizual al House of Cards definit din primul episod din sezonul I a fost realizat de Fincher.

Acum, David Fincher lucrează la un nou serial pentru Netflix, dar acesta va fi mai apropiat de Seven decât de House of Cards. Intitulat Mindhunter, cu Charlize Theron în rolul principal, show-ul va fi construit în jurul unor criminali în serie și a procesului foarte elaborat prin care un grup de agenți FBI trec până reușesc să-i găsească.

Conceptul nu este unul foarte original și s-ar putea să-l fi văzut deja într-o varietate foarte mare de pelicule. Diferența va consta însă în creativitatea vizuală a lui Fincher combinată cu o distribuție de excepție. Pe lângă Charlize Theron, îi vom mai vedea în Mindhunter pe Anna Torv, Jonathan Groff, Cotter Smith și mulți alții.

Întregul serial este inspirat de cartea cu același nume publicată în 1996. Mind Hunter: Inside the FBI`s Elite Serial Crime Unit a fost scrisă de Mark Olshaker și agentul FBI John Douglas. Același agent special se pare că a inspirat caractere precum Will Graham din Hannibal sau Jason Gideon din Criminal Minds.

Noul serial va spune povestea agentului special Bill Tench interpretat de Holt McCallany în timp ce se străduiește să prindă o serie de criminali în serie și violatori pentru agenția pe care o reprezintă.