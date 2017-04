Noul Google Play te ajută să faci curățenie prin aplicațiile de mobil

Magazinul virtual al Google nu are deseori parte de actualizări importante, dar noul Google Play vă ajută să fiți mai eficienți în interacțiunea cu aplicațiile instalate.

În urmă cu câțiva ani, ne-am dezvoltat cu toții un obicei de a instala pe smartphone o multitudine de aplicații pe care le folosim o singură dată. Între timp, fascinația pentru programe noi s-a ponderat, iar noi am rămas cu ecrane întregi de aplicații inutile de care ne este greu să scăpăm. Acest lucru este cauzat mai ales de faptul că ne este foarte dificil, dacă nu imposibil, să ne dăm seama care sunt aplicațiile pe care nu le-am mai folosit de 6 luni și care sunt cele cu care interacționăm o dată pe săptămână.

În speranța facilitării acestui proces, Google tocmai a lansat o versiune nouă de Google Play de care pot profita toți utilizatorii de Android. Nu este necesară o actualizare a întregului sistem de operare. Dacă ați accesat secțiunea My apps din magazinul virtual, este posibil să fi observat diferențe majore legate de volumul de informații aferent fiecărui program. Pentru a înțelege un pic mai bine despre ce este vorba, e suficient să vă uitați la cele două imagini de mai jos. Cea din stânga este realizată înainte de update, iar a doua este după actualizare.

Problema majoră a vechiul Google Play consta în risipa de spațiu. În interfața My Apps era foarte mult spațiu alb și foarte puține butoane. Nu puteai actualiza, de exemplu, o singură aplicație dintr-o colecție stufoasă de progrămele ce necesitau un update. Acum, este mult mai clar ce dimensiune are fiecare actualizare, când ai folosit-o ultima oară și când a fost actualizată în trecut. O parte dintre aceste particularități par împrumutate din AppStore-ul Apple, dar momentan, Google Play pare să fie în față. În plus, ar fi bine să intrați la secțiunea Installed și să vă sortați programele după data ultimei utilizări. Veți fi uimiți cât de inutile sunt unele programe care ocupă cantități semnificative de spațiu.