Cum dezactivezi touchscreen-ul la Android pentru copii

Dacă vrei să pasezi telefonul sau tableta unui copil, ar fi bine să ai în vedere cum dezactivezi touchscreen-ul la Android pentru ca micuțul să nu oprească filmul.

Touchscreen-urile sau panourile sensibile la atingere sunt foarte eficiente și multe dintre ele funcționează perfect chiar și cu mănuși. Sunt însă multe situații în care ți-ai dori să nu răspundă la fel de bine la comenzi. În momentul în care îi pasezi telefonul sau tableta cu desene animate de pe YouTube sau Netflix unui copil, ar fi ideal ca acesta să nu iasă din film din zece în zece secunde. Chiar și dacă îl pune deseori pe pauză este frustrant. Din fericire, există mai multe soluții la care poți apela pentru câteva momente de liniște.

Primul gest pe care trebuie să-l faci înainte de a da un gadget cu un film unui copil este să înveți cum dezactivezi touchscreen-ul la Android. Astfel, poți fi sigur că nu poate intra în alte aplicații la care ți-ai dori să nu aibă acces și mai ales la alte tipuri de filme. O aplicație foarte bună pentru așa ceva este Touch Lock. Aceasta este disponibilă gratuit în Google Play și nu necesită drepturi de root pentru a fi instalată pe orice telefon inteligent cu sistemul de operare al celor de la Google.

Instalează Touch Lock folosind acest link. La prima rulare, navighează prin cele câteva pagini de tutorial și fă un tap pe Enable now pentru a-i activa icoana în panoul de control. Acordă-i permisiunile de care are nevoie. Înainte de a profita însă de utilitatea progrămelului, intră din nou în Touch Lock din sertarul cu aplicații și accesează Settings din meniul principal al programului accesibil în dreapta sus. Ai grijă să dezactivezi Unlock Guide dacă nu vrei ca micuțul să primească sfaturi pentru dezactivarea utilitarului. La unlock Settings eu am activat Triple click to Unlock. Asta înseamnă că, pentru dezactivare, este necesar să faci trei tapuri succesive pe icoana cu bebelușul în genunchi care se vede pe ecran după ce ai pornit Touch Lock. Eventual, tot din Settings poți bloca și nivelul de volum cu o bifă în dreptul la Lock Volume.

Mai rămâne să pornești clipul preferat de pe YouTube, Netflix sau orice program de streaming și să tragi de zona de notificări în jos. Vei vedea un buton nou intitulat Touch Lock. Apasă pe lăcățelul din dreapta pentru a-l activa.