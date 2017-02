Call of Duty Infinite Warfare este gratuit pe PC-uri în acest weekend

Dacă ai vrut să-ți cumperi Call of Duty Infinite Warfare, însă nu ai avut ocazia să încerci jocul, ai acum posibilitatea de a face asta, un întreg weekend.

Call of Duty Infinite Warfare este cel mai nou joc din seria CoD, iar acum ai ocazia să îl încerci gratuit. Jocul este disponibil pe platforma Steam. Pentru a putea juca, va trebui să îți faci un cont pe Steam, iar apoi să descarci jocul în PC.

Jocul este deja disponibil gratuit pe Steam și va rămâne astfel până în data de 26 februarie, la ora 23:00. Nu există un level cap în cadrul acestui weekend, astfel că poți să joci oricât de mult și să capeți experiența necesară pentru a avansa în joc. Totul este disponibil jucătorilor care încep acum să joace.

Partea cea mai bună este că orice progres vei face în acest weekend va rămâne legat de contul tău de Steam, astfel că dacă te hotărăști să joci Call of Duty Infinite Warfare iar apoi să-l cumperi, vei continua de unde ai rămas.

De asemenea, trebuie notat că jocul este și la reducere în aceste zile pe Steam, varianta standard a jocului având o reducere de 50%. În plus, varianta Digital Legacy Edition (care conține și Call of Duty Modern Warfare Remastered) este redusă cu 33%, iar varianta Digital Deluxe (care conține atât Modern Warfare Remastered, cât și un Season Pass pentru Infinite Warfare) are o reducere de 25%.

Astfel, dacă nu ești încă sigur despre Call of Duty Infinite Warfare, dar ai vrea să-i dai o șansă, ai posibilitatea să intri pe Steam aici și să te joci tot weekendul, gratuit.