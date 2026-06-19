Anunț pentru românii care pleacă în Bulgaria pe 20 iunie. Taxa de pod Giurgiu – Ruse nu se plătește pentru autoturisme

Cine beneficiază de gratuitate și ce se întâmplă cu taxele deja plătite

Potrivit CNAIR, traversarea fără taxă va fi posibilă pe benzile 1-4, destinate autoturismelor. Facilitatea se aplică exclusiv pe sensul Giurgiu – Ruse și doar în ziua de 20 iunie.

Șoferii care au achitat deja taxa de pod prin sistemul electronic nu pierd suma plătită. Traversările cumpărate pentru această dată își păstrează valabilitatea și vor putea fi folosite ulterior, în termen de 12 luni de la data achiziției.

„Ziua Podului” a fost instituită prin ordin al Ministerului Transporturilor în anul 2018 și este marcată în fiecare an prin eliminarea taxei de trecere pentru autoturismele care ies din România către Bulgaria.

Taxa de pod poate fi plătită online prin noul sistem e-TGP

Începând cu 15 iunie, șoferii au la dispoziție și un nou sistem de plată online a taxei de traversare. Platforma eTarifGiurgiuPod (e-TGP), disponibilă atât în versiune web, cât și prin aplicație mobilă, permite achitarea în avans a tarifului pentru traversarea Podului Prieteniei.

Accesul pe pod se realizează prin opt benzi de circulație, iar benzile 3 și 4 sunt rezervate exclusiv vehiculelor care au efectuat plata online cu cel puțin trei minute înainte de sosirea în punctul de control.

Sistemul identifică automat numărul de înmatriculare și ridică bariera fără ca șoferul să mai oprească la ghișeu. Celelalte șase benzi rămân disponibile pentru plata cu numerar sau card.

Cât costă traversarea și ce trebuie să știe șoferii

Tariful pentru o traversare a Podului Prieteniei rămâne de 15 lei. Utilizatorii pot achiziționa fie o singură trecere, fie un pachet de 20 de traversări pentru același vehicul, disponibil exclusiv online.