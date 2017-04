Call of Duty: WW2 va fi următorul joc din seria celor de la Activision, iar acțiunea se va petrece în al doilea război mondial.

În ultimele săptămâni au apărut mai multe speculații legate de următorul Call of Duty. În contextul în care ultimele jocuri din serie au fost orientate către spațiu și armament SF, mulți au fost curioși dacă seria se va întoarce la origini și se va inspira din războaiele mondiale din prima parte a secolului trecut. După lansarea încununată de succes a Battlefield 1, a devenit evident că interesul gamerilor pentru acea perioadă nu s-a epuizat.

Cei de la Activision au confirmat de curând că numele oficial al noului joc va fi Call of Duty: WW2, unde WW2 este abrevierea World War 2 (Al Doilea Război Mondial). Momentan, vizavi de noul joc nu avem decât un poster și promisiunea că dezvăluirea oficială a titlului se va face pe 26 aprilie, în doar câteva zile. Tot atunci, vom avea probabil parte de un teaser trailer.

În orice caz, câteva detalii despre povestea din Call of Duty: WW2 au ajuns deja online și se pare că este foarte interesantă. Aceasta este ,,povestea unui frate al oamenilor de rând ce nu poate fi dărmat și luptă pentru păstrarea libertății într-o lume aflată în pragul tiraniei.”

Hărțile multiplayer ce vor putea fi experimentate de gameri sunt inspirate dintr-o serie de locații importante din al doilea război mondial. În plus, vor fi introduse ,,noi moduri atractive prin care să interacționezi și socializezi cu prieteni și cu comunitatea Call of Duty.” După cum se întâmplă de obicei când vine vorba de jocuri de o asemenea anvergură, cei care vor precomanda Call of Duty: WW2 vor putea participa la beta-ul ce se va iniția cu câteva luni înainte de lansarea oficială a titlului. Rămâne să așteptăm trailerul pentru a ne forma o părere mai avizată vizavi de eforturile celor de la Activision.