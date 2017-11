Nokia 8 este cel mai bun smartphone lansat sub umbrela HMD Global și tocmai a beneficiat de actualizarea oficială la Android Oreo.

HDM Global este compania ce are drepturile de producție pentru brandul Nokia. Din acest motiv, în ultimul an a lansat mai multe terminale atractive cu un preț decent. Pe lângă terminale mainstream cu un design atrăgător, lista include și smartphone-ul de top Nokia 8. Acesta are o marginea subțire și se aliniază la tendințele din piață.

Cel mai mare avantaj al telefoanelor Nokia lansate în ultimul an vine sub forma interfeței versiunii curate de Android. Pentru că nu include o interfață modificată sau alte schimbări semnificative, este mult mai ușor de actualizat. Posesorii de smartphone-uri Samsung de ultimă generație mai au mult de așteptat până se vor bucura de versiunea finală de Android 8.0 Oreo. Utilizatorii de Nokia 8 pot face însă chiar acum tranziția la Oreo.

HMD Global a făcut o promisiune în urmă cu ceva timp că va oferi întotdeauna o versiune curată a platformei create de Google și, odată cu actualizarea pentru Oreo, își menține promisiunea.

După cum era de așteptat, au existat câteva versiuni Beta de Oreo înainte de lansarea versiunii finale. Acelea au fost distribuite prin intermediul programului Nokia Beta Labs. Problemele au fost însă finisate suficiente de repede încât să nu ne prindă 2018 fără Oreo. ”Suntem mândri să livrăm versiunea noastră curată și sigură de Android 8.0 Oreo pentru Nokia 8.” Lansarea update-ului a fost însoțită de un comunicat de presă și câteva cuvinte din partea lui Juho Sarvikas, directorul de produs al HMD Global.

Aparent, deși noua versiune de software a fost lansată relativ rapid comparativ cu concurența, inginerii finlandezi au petrecut mult timp testând, optimizând și rafinând update-ul pentru a se asigura că utilizatorii se bucură de cea mai bună experiență Android posibilă. Nokia Oreo poate fi instalat pe calea aerului pentru Nokia 8, în timp ce celelalte smartphone-uri ale companiei vor beneficia de același tratament în perioada imediat următoare.