Taxiurile autonome te-ar putea scăpa de bătaia de cap cu șoferii

Nissan va crea taxiurile fără șoferi, ci cu roboți. Testele pentru aceste taxiuri ale viitorului vor începe din martie anul viitor.

Cu patru ani în urmă, Carlos Shosn, directorul general Nissan, vorbea despre aceste taxiuri ale viitorului, iar majoritatea oamenilor considerau că intenția lui este absurdă. Acum, după ce inteligența artificială și roboții și-au făcut un loc printre noi și au demonstrat că își merită locul, lucrurile se așază de la sine. Ghosan stabilise că Nissan va produce aceste autoturisme până în 2020, ceea ce e posibil.

Astfel, din martie 2018, robotaxiurile vor începe testele pe străzile din Japonia, printre taxiurile „învechite”. Seviciul de taxi cu auto-conducere este numit Easy Ride, iar testele vor fi efectuate în Yokohama. Nissan colaborează cu DeNA, compania care administrează servicii online pentru asistență medicală, jocuri și automobile.

Tehnologia autovehiculelor încă este un subiect delicat pentru celelalte companii de mașini și asta pentru că promite să salveze vieți prin prevenirea accidentelor. În orice caz, acest lucru se va vedea de anul viitor, când robotaxi va duce pasagerii la destinație, în zonele în care va efectua testele.

Cu ajutorul serviciului Easy Ride, pasagerii vor putea chema o mașină prin aplicație dedicată. Nissan spune că aplicația nu numai că va permite pasagerilor să își stabilească destinația, la fel ca aplicația Uber, dar va recomanda restaurante și alte întreprinderi. Aplicația va fi disponibilă în mai multe limbi și are un sistem care asigură securitatea pasagerilor.

Nissan nu este singura companie care va efectua teste publice cu mașini autonome. Totodată, și Waymo, companie controlată de Alphabet (grupul care deține Google, YouTube și alte servicii create de Google de-a lungul timpului), a început testele publice în Arizona, în acest an, iar General Motors încearcă același lucru cu Cruise Automation, sub numele de Cruise Anywhere.