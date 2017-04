Netflix introduce butonul de dislike înaintea Facebook pentru a înlocui stelele

Se vehicula de mult timp introducerea unui nou sistem de rating pe Netflix. Format din butoane de like și dislike, acesta a fost introdus oficial.

În urmă cu câteva săptămâni am anunțat pentru prima oară că cei de la Netflix vor renunța la sistemul de rating pentru filme și seriale format din stele. Acesta se pare că este prea complicat și un număr redus de persoane ajung să-l folosească. Mai mult decâ atât, poate ajunge să fie clasificat ca fiind irelevant sau confuz, în momentul în care vezi 2,5 sau 3 stele la un film care a generat opinii contradictorii.

În orice caz, după ce am discutat timp de câțiva ani de un buton de dislike sau unlike pe Facebook, acesta tocmai a fost introdus pe Netflix. După ce ați vizionat un film sau serial, aveți posibilitatea să-i acordați un vot de blam sau un like prin butonul de sub fereastra de redare. Degetul mare orientat în sus a fost asociat de foarte mult timp cu o acțiune pozitivă, deci nu avea de ce să nu-și găsească loc pe Netflix.

Înainte de implementarea noului sistem de rating la scară largă, cei de la Netflix au testat funcția pe un număr redus de utilizatori. Se pare că feedback-ul din partea lor a fost pozitiv. Altfel, ar fi fost ciudat să avem parte cu toții de o funcție ce s-a dovedit a fi un eșec.

În orice caz, un alt sistem menit să faciliteze descoperirea de conținut nou pe Facebook este intitulat percentage match scores. Acesta asociază fiecărui clip de pe Netflix un procent de compatibilitate cu preferințele voastre în materie de video pornind de la vizionările anterioare. Practic, înainte să apești pe Play, vei ști cât de mari sunt șansele ca un film să-ți placă sau nu.

Netflix face eforturi considerabile pentru îmbogățierea colecției de conținut video pe care o pune la dispoziția abonaților. Prin noul sistem de rating ajută la navigarea mai facilă prin toate acele clipuri.