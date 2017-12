Netflix îți aduce de Crăciun un film de la creatorul „Singur acasă”

Sunt multe motive să fii fan Netflix, dar cel mai important are legătură cu faptul că oficialii gigantului american fac eforturi semnificative pentru a ne oferi filme originale.

Când vine vorba de servicii de streaming, la nivel internațional nu se compară nimeni cu banii investiți de Netflix în filme și seriale originale. Meritele acelor eforturi au început deja de câțiva ani să se vadă în sezonul premiilor de la Hollywood, iar 2018 se anunță a fi un an încărcat de conținut atractiv.

Destul de sus pe lista premierelor care vor face valuri în 2018 se numără un film cu Kurt Russel în rolul principal. Conform celor de la The Hollywood Reporter, a început producția unui film cu Moș Crăciun. Pelicula va fi o comedie cât se poate de amuzantă sub producția lui Chris Columbus, producătorul îndrăgitului Singur Acasă – Home Alone și Harry Potter. Filmul nu are încă un nume oficial, dar distribuția va include pe lângă veteranul filmelor de acțiune, câțiva copii pe care s-ar putea să-i cunoști deja, Judah Lewis din The Babysitter și DJ Darby Camp din Big Little Lies.

Povestea filmului va gravita în jurul a doi frați care reușesc să intârzie Crăciunul pentru toată lumea cu eforturile lor de a-l înregistra pe Moș Crăciun în forma video. Rezultatul final va fi o combinație cât se poate de amuzantă între animație pe computer și film artistic. Responsabil de efectele speciale va fi Erik – Jan De Boer (Life of Pi și Okja). Regia va pica în sarcina lui Clay Kaytis, același individ care s-a aflat în spatele The Angry Birds Movie.

Având însă în vedere că abia a început procesul de producție al peliculei fără nume, va mai dura mult până va ajunge pe ecrane. Cel mai probabil, premiera filmului va avea loc în sezonul de Crăciun al anului viitor.