Netflix face prima achiziție importantă: ce este Millarworld

Cei de la Netflix au făcut prima achiziție din istoria companiei. Ca urmare, vom avea parte de mai multe filme inspirate din benzi desenate.

Amatorii de benzi desenate au mari șanse să fi auzit de Mark Millar sau Millarworld. Deși compania specializată pe benzi desenate nu este la fel de populară precum DC Comics sau Marvel, este foarte probabil să fi auzit de creațiile sale. Proprietățile intelectuale ale Millarworld s-au aflat în spatele lungmetrajelor Kingsman, Kick-Ass și Wanted. Cel de-al doilea film inspirat de benzile desenate Kingsman ale lui Mark Millar va ajunge în cinematografe pe 22 septembrie.

Cu alte cuvinte, Millarworld și-a dovedit potențialul la box office. Rămâne doar să vedem cât de bine va ști Netflix să profite de drepturile de ecranizare ale benzilor desenate din portofoliu. Ca referință pentru CV-ul creativ al lui Mark Millar, înainte să-și creeze propria companie, el a lucrat la Marvel, unde a fost responsabil de Old Man Logan, Civil War și The Ultimates. În trecut, a avut și câteva colaborări cu DC Comics.

Momentan nu se cunosc detaliile financiare ale înțelegerii dintre Netflix și proprietarii Millarworld (Mark și Lucy Millar). Un lucru este însă sigur, proprietățile intelectuale care au fost deja ecranizate nu vor face parte din înțelegere, deoarece sunt subiectul unor înțelegeri unice la Hollywood cu alte companii. Această informație a fost confirmată de Mark Millar pe forumul Millarworld.

Din câte se pare, cei de la Netflix sunt foarte încântați de termenii înțelegerii cu Millarworld și au celebrat-o printr-o postare pe Twitter însoțită de un clip. Cel mai probabil, acest gest s-ar putea să aibă legătură cu faptul că parteneriatul cu Marvel nu este atât de profitabil pe cât au sperat oficialii popularului serviciu de streaming. De aceea, au decis să nu-și mai țină toate ouăle din benzi desenate în același coș.

