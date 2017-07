Netflix trece prin cea mai bună perioadă din istoria serviciului

Cu o serie stufoasă de nominalizări la Emmy-uri și cele mai atrăgătoare seriale, un număr din ce în ce mai mare de persoane se abonează la Netflix.

În urmă cu aproximativ un an, Netflix a mărit un pic prețul abonamentului, iar ritmul creșterii abonaților s-a ponderat. Între timp, situația serviciului a devenit mai pozitivă ca niciodată. Din cel mai recent raport dedicat acționarilor, aflăm o serie de statistici interesante referitoare la modul în care funcționează platforma de streaming.

La ora actuală, la nivel global, nu mai puțin de 103,95 milioane de persoane sunt abonate le Netflix. Dintre aceștia, 5,2 milioane sunt abonați noi care s-au înscris la serviciu în ultimele trei luni. Doar în Statele Unite, sunt peste 50 de milioane de abonați la Netflix.

Printr-un PDF publicat online, oficialii companiei americane încearcă să facă un pic mai transparentă politica referitoare la cheltuieli. Aparent, gigantul online face eforturi pentru a genera cât mai mult conținut original și face investiții semnificative în seriale menite să facă valuri în cadrul decernărilor anuale de premii. ,,Deși nu ne place să încheiem un serial prea devreme, ne consolăm cu gândul că un astfel de gest ne ajută să investim într-un alt serial sau două.” În contextul în care mulți au reproșat încetarea anumitor seriale de către Netflix, e bine de știut că banii din spatele unor sezoane ulterioare sunt investiți în alte show-uri care s-ar putea să fie la fel de atractive.

Pentru 2017, Netflix plănuiește să vină la înaintare cu 40 de premiere pe platformă, pe lângă seriale, show-uri de stand-up comedy și alte spectacole. În urmă cu câteva luni anunțam că nu trece o săptămână fără un nou show de stand-up disponibil exclusiv pe Netflix. Între timp, după noile sezoane de House of Cards, Orange is the New Black și Master of None, foarte mulți așteaptă cu sufletul la gură premiera noului sezon din Stranger Things.