Netflix vrea să crezi că e un Big Brother care știe tot ce faci

Netflix are o atitudine protectivă cu utilizatorii săi, dar odată cu ultimele statistici a arătat că și știe multe despre ei. E bine, e rău? Probabil că nu vom ști până n-o dă în bară.

Netflix a colectat date tot anul și recent a publicat o parte din ele. Sigur, au fost anonimizate și doar statistici. Astfel am aflat că-n România au fost populare seriale ca Suburra: Blood on Rome, The Keepers sau The OA. Cu toate datele pe care le are, Netflix a vrut să fie un pic îndrăzneț ca Spotify.

Spotify desfășoară o a doua campanie de sărbători, care se bazează pe reclame stradale, în care preferințele de ascultare ale utilizatorilor sunt transpuse în texte istețe. Netflix a urmat acest model și a dat puțin cu stângu-n dreptul. A postat un tweet, devenit viral, în care face mișto de oamenii care se uită la filmul clasic de Crăciun A Christmas Prince.

To the 53 people who’ve watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 decembrie 2017

Structura este asemănătoare cu afișele stradale de la Spotify. De exemplu, pe un afiș din noiembrie 2016 pe care apărea Justin Bieber, scria: „Dragă persoană care ai ascultat «Sorry» de 42 de ori de Ziua Îndrăgostiților, ce ai făcut?”. Sigur, unii oameni au acuzat Netflix că prea face pe Big Brother.

Chiar și așa, este puțin îngrijorător felul în care o companie de renume este dispusă să scoată la iveală informații despre utilizatorii săi pe care aceștia le credeau private. Desigur, aceste informații sunt încă anonime, iar mesajele publicate online de companie sunt în glumă. Dar ne arată, foarte puțin, cam ce capacitate are Netflix, dar și servicii similare, de-a ne cunoaște gusturile excelent.

Cumva, mesajul din America a fost replicat în România, dar pe Facebook. Acolo, Netflix a ținut să amintească de filmul War of the Worlds și că cineva l-a vizionat de 179 de ori. O performanță, fără îndoială.

Totuși, dincolo de ceea ce ar putea fi paranoia, încercările de acum ale Netflix pot să fie și în direcția de a le arăta utilizatorilor că știe totul. Dacă se duc în altă parte, nu primesc același lucru. Doar pe Netflix sunt ca între prieteni.

Ține de cont asta, mai ales că serviciul e disponibil pe telefon, TV, web și console. Uite, ca statistică, utilizatorii petrec 55% din orele în care urmăresc conținut pe Netflix în România pe televizoare conectate la internet. Cel mai popular dispozitiv conectat la televizor este un set-up box, uneori în versiunea 4K. Urmează apoi televizoarele smart și dispozitivele de streaming ca Apple TV, Roku sau Chromecast, dar și consolele de jocuri, precum Xbox sau PlayStation.