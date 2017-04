NASA va face prima transmisie live în 4K din orbita Pământului

În doar câteva săptămâni, NASA va face prima transmisiune live la rezoluție 4K din spațiu, din interiorul Stației Spațiale Internaționale.

Cei de la NASA încearcă să ne ajute să nu uităm de importanța explorării spațiului. În aces scop, compania va transmite în direct pe 26 aprilie un flux video pe internet direct din orbita planetei noastre. Este important de reținut că această filmare va fi departe de a fi prima la rezoluție Ultra HD din spațiu. Inovația majoră constă în faptul că va fi transmisă în direct de la o distanță de 400 de kilometri de Terra.

Transmisiunea va fi însoțită de o discuție în direct la care va participa și comandantul actual al ISS Peggy Whitson. Aceasta va fi intitulată Reaching for the Stars: Connecting for the Future with NASA and Hollywood. Dialogul va fi moderat de Carolyn Giardana din redacția Hollywood Reporter. Discuția va gravita în jurul tehnologiilor avansate de imagistică, a tehnologiilor cloud și a modului în care acestea facilitează avansul științific și cinematografia. În același context vor mai participa Tracy Caldwell Dyson – astronaut NASA, Rodney Grubbs – expert în imagistică de la NASA și Dave McQuenny de la IBM Watson Group.

În mod evident, pentru a vă bucura de calitatea 4K a respectivei transmisiuni, veți avea nevoie de un TV compatibil sau un monitor Ultra HD. În orice alte condiții, vă veți bucura de o transmisiunea Full HD sau chiar la o rezoluție mai mică decât atât. La rezoluția 4K, respectiva transmisiune va putea fi vizionată pe pagina web awsevents.com/nasa4k. La o rezoluție mai mică, același conținut video va putea fi văzut pe site-ul NASA TV și pe pagina de Facebook a Agenției Spațiale Americane.

În privința echipamentelor utilizate la transmisiunea în direct, camera folosită va fi un RED Epic Dragon. Aceasta va fi conectată la un encoder 4K UHD certificat de AWS Elemental. Ambele echipamente au fost transportate pe ISS în luna decembrie a anului trecut printr-o navă de transport japoneză.

Transmisiunea în direct va avea loc miercuri, pe 26 aprilie la ora România 20:30.