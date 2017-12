NASA va face un anunț important despre vânătoarea de extratereștri

NASA a spus că va face un anunț foarte important despre vânătoarea de extratereștri, în urma parteneriatului pentru inteligența artificală de la Google.

Cei de la NASA au spus că știrea va fi centrată pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligență artificială de la Google cu scopul de a găsi planete locuibile.

Teleconferința va avea loc pe 14 decembrie și va putea fi vizionată live de pe site-ul NASA. „Descoperirea a fost făcută de cercetători folosind învățarea automată de la Google”, a spus NASA. „Învățarea automată este o zonă a inteligenței artificiale și vine cu noi căi de a analiza datele de la Kepler.”

Oameni de știință de la Astrophysics Division of Nasa’s Science Mission Directorate and Ames Research Centre, un inginer senior de software AI de la Google și un expert de la University of Texas at Austin vor dezvălui rezultatele obținute în cadrul teleconferinței.

Kepler a fost lansat în 2009 în spațiu. În misiunea sa inițială, telescopul a studiat doar o parte din cer, în emisfera nordică. A măsurat frecvența planetelor ale căror mărime și temperatură erau similare cu cele ale Pământului. În 2013, și-a pierdut abilitatea de a analiza precis zona prestabilită. Defectul a fost însă rezolvat, iar durata de viața a lui Kepler s-a prelungit.

Telescopul a putut să ofere o vedere eliptică amplă, având observatoare atât în emisfera nordică, cât și cea sudică. Din 2014 și până acum, Kepler a observat mii de exoplanete. Dintre acestea, 21 au aceeași dimensiune cu a Pământului și orbitează în zonele locuibile față de stelele lor.

O parte din planetele descoperite sunt cu 20-50% mai mari în diametru decât Pământul. Ele orbitează steaua pitică K2-72, care se află la 181 de ani lumină distanță de noi. Cercetătorii au spus că există posibilitatea ca pe aceste planete să găsim viață.

Dacă NASA a descoperit că pe aceste planete există viață, urmează să aflăm curând.