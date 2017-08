Mophie lansează ultima baterie portabilă de care ai nevoie: încarcă până și laptopul

Cei de la Mophie au devenit renumiți la nivel global datorită unei game variate de carcase pentru mobile cu acumulatori integrați. În mod previzibil, și-au extins portofoliul de produse.

În funcție de numărul de gadgeturi pe care îl ai în permanență în poșetă, ghiozdan sau geamantan, este foarte probabil să ai acolo și un acumulator portabil. Pe lângă un laptop, un smartphone sau două și o tabletă, o baterie mai mică sau mai mare îți face viața semnificativ mai relaxată atunci când vezi că nu mai ai foarte multă autonomie la mobile. Ideal ar fi ca același acumulator să te ajute în momentele în care ești pe ultima sută de metri și cu bateria de la laptop.

Aceasta a fost premisa care a stat la baza celei mai recente creații de la Mophie și cea mai mare de până acum din portofoliul companiei. Deși vorbim tot de o baterie, se distanțează destul de mult de produsele anterioare ale brandului. Intitulat Mophie Powerstation USB-C XXL, gadgetul din imaginea de mai sus are abilitatea de a încărca majoritatea notebook-urilor din ultimii ani care folosesc USB-C pentru alimentare. Ai fi tentat să crezi că lista include doar sisteme portabile de la Apple, dar HP, Dell sau Acer au de asemenea în portofoliu ultra portabile ce-și iau curent prin USB-C.

Noua baterie externă Mophie USB-C XXL are 19.500 mAh, mai mult decât 95% din acumulatorii aflați la această oră pe piață. Nu este mică la 390 grame și 150 x 83,75 x 23,2 milimetri, dar poate fi strecurată cu ușurință în majoritatea genților. Puterea de ieșire specificată pe USB C este de 30W, suficientă pentru cele mai pretențioase MacBook Pro-uri din oferta Apple. Dacă vrei să-ți încarci telefonul sau tableta, are și un port standard USB-A cu 2,4 amperi și încărcare rapidă util în astfel de scenarii.

Prețul de achiziție al acestei baterii este de 150 de euro pe site-ul companiei, iar în pachet sunt incluse două cabluri de la USB-A la USB-C și de la USB-C la USB-C.