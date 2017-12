Microsoft atacă Google și șterge Chrome din Windows Store

Google a introdus de curând browserul Chrome în Windows Store, dar acesta a fost șters de către Microsoft din cauza unei tehnicalități.

Magazinile virtuale de aplicații pentru Windows și Mac au o problemă majoră cu aplicațiile înșelătoare. Din cauza faptului că nu găsești de exemplu un browser popular precum Chrome în nici unul dintre ele, diverși dezvoltatori speculanți ajung să comercializeze aplicații cu același nume. Pe lângă faptul că experiența tinde să devină frustrantă pentru internauți, mai problematic este faptul că respectivele aplicații pe care le instalezi din greșeală ar putea fi malițioase.

Încercând să remedieze parțial problema, cei de la Google au postat în Windows Store o aplicație care te direcționează către Chrome.Google.com pentru a descărca varianta oficială a browserului. Din păcate, pentru că nici în acest caz nu era vorba de o aplicație completă ci doar de o scurtătură către download-ul oficial, cei de la Microsoft au șters respectiva versiune de Chrome în mai puțin de 24 de ore.

,,Am șters installerul de Google Chrome din Microsoft Store deoarece încalcă politica de utilizare a Microsoft Store.” A declarat un purtător de cuvânt Microsoft pentru The Verge. Din câte se pare, cei de la Microsoft nu au neapărat o problemă cu prezența browserului Google în Store, cu condiția ca respectiva versiune să fie creată de la zero în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare ale magazinului. Ca referință orice browser care ajunge în Windows Store trebuie să folosesc motorul de randare din Microsoft Edge pentru HTML și JavaScript. Pe de altă parte, Google Chrome folosește motorul Blink.

Având în vedere efortul de a crea de la zero un browser precum Google Chrome doar pentru a-l face compatibil cu Windows Store, este foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple vreodată. În schimb, întregul set de circumstanțe este supărător, pentru că utilizatorii care se ambiționează să folosească magazinul de aplicații inclus în Windows 10 nu vor avea parte de un browser decent.