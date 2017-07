Schimbarea turnicheților de la metrou ar putea fi motiv de bucurie, pentru că ne civilizăm. Problemele de la Pipera au arătat că nu e cazul, așa că am verificat cât de grea e schimbarea, dar mai ales lentă.

Metrorex a avut de gând să ia mai multe decizii cel puțin discutabile în legătură cu închiderea stației Pipera pentru modernizare. Întâi, a vrut s-o închidă în același timp cu Aurel Vlaicu, trimițând zona de nord a orașului într-un haos de nedescris. A revenit asupra deciziei și a programat închiderea pe rând, pentru câte o săptămână. Schimbarea s-a schimbat însă și Pipera a fost închisă în perioada 15-17 iulie (de sâmbătă până luni).

Într-un final, muncitorii au depășit planul (o premieră, nu?) și turnicheții au fost schimbați în doar două zile. În paralel, a fost instituită linia temporară RATB 616, care te ocolește mult ca să te aducă între ultimele două stații de metrou de pe magistrala 2. Linia a mers și luni, ca să nu-i sperie cumva pe oamenii pregătiți să se îmbarce în autobuz. Ei și, s-a bucurat lumea de schimbare? Nu prea.

Aglomerație mare, monșer

Ieri, mai multe canale de știri au relatat că la Pipera se stă la coadă mai ceva decât se stătea la pâine, în vremuri imemorabile pentru mulți care lucrează acum în zona respectivă. Sute de oameni s-au îngrămădit cum au putut ca să intre în stație și să valideze cartelele vechi pe tehnologie nouă. Revoluția tehnologică i-a învins însă pe călătorii cu metroul, care n-au avut altceva de făcut decât să aștepte, cuminți la exterior și revoltați la interior, rândul la băgat cartonul în fantă. De ce a fost atât de mare aglomerația, însă?

Stația Pipera are tendința de a fi aglomerată oricum între 17 și 18.30, când stai oricum la coadă la turnicheți, pentru că domnișoara nu și-a scos cartela până să ajungă în fața taxatorului, pentru că domnului i-a expirat abonamentul sau pentru că alții se mișcă încet, după o zi de muncă. Turnicheții noi au o problemă și mai mare legată de timp, iar asta am probat în această dimineață.

Fotografie de Crina Daniela Sauciuc via Facebook

Pe un turnichet vechi, din momentul în care am pus cartela în fantă și până am trecut, a durat 2,5 secunde. Ai avantajul că e ușor să introduci cartela și poți să te deplasezi spre bară în timp ce cartela este taxată. Poate e și vorba de o obișnuință și de un reflex al mișcărilor.

Pe o poartă de intrare nouă, aceeași operațiune durează puțin peste 5 secunde, să spunem dublu. Nu prea mai poți să mergi spre poartă în timp ce aștepți să iasă cartela, care stă o veșnicie să fie verificată. La cele cinci secunde amintite anterior, mai adaugă vreo două în cazul în care ai o cartelă cu călătorii, pe care poarta trebuie să tipărească respectiva călătorie și ajungi la vreo 7 secunde. Comparativ, ar fi vreo 3,5 la turnicheții clasici, așa că tot la jumătate rămânem.

Trece peste faptul că, uneori, n-ai simțul fantei la porțile noi și mai pierzi una-două secunde să potrivești cartela…

Am făcut și pe ignorantul și am băgat cartela așa cum știam de pe vremuri, de la turnicheții ăia vechi, iar până ce m-a lămurit paznicul cum stă treaba au trecut aproape 25 de secunde. Prima oară a piuit poarta, nu-i nimic, se întâmplă uneori și când bagi cartela corect. A doua oară la fel, iar atunci am fost luminat de către agentul de securitate care mi-a explicat că trebuie s-o bag invers și că am un desen ajutător pe poartă. Evrika!

De ce am făcut pe ignorantul? Pentru că nu e vorba de prostie aici, dar nici de neștiință. Cartelele vechi nu se pupă cu noul sistem, dar Metrorex s-a gândit la binele nostru și a lipit abțibilduri care funcționează pe sistemul „vrei să-ți desenez?”.

Pune secundele astea una peste alta și-ți iese ce s-a întâmplat la Pipera. Nici n-am comparat cu toate cele de mai sus plata contactless, unde stai câteva secunde bune până când POS-ul trimite informațiile despre card și-ți permite să intri. Asta dacă ești atent și citești, că sunetul pe care îl face e aproape imperceptibil.

Viitorul e mai rapid, dar după ce se termină cartelele actuale

Conform celui mai recent program apărut în legătură cu închiderea stațiilor de metrou, stația Pantelimon ar trebui să fie închisă între 23 și 29 septembrie. Teoretic, din octombrie, ar trebui să sperăm că vom avea parte de carduri contactless care vor înlocui clasicele cartoane simple sau plastifiate pe care le ai momentan în portofel.

Încă n-am uitat că, după eliminarea abonamentelor cu 62 de călătorii, Metrorex a continuat să folosească acele cartele, acestea fiind vândute ca abonamente lunare. De ce să facem risipă? Același lucru se va întâmpla, cel mai probabil, și acum, și poate că ar trebui să ne bucurăm dacă vom primi, măcar până de Crăciun, noile carduri. Cu siguranță vor veni înaintea inaugurării magistralei 5, însă.

P.S.: În toată tevatura legată de aglomerație și că, până o bagi și o scoți, durează mult mai mult, nimeni nu se întreabă ceva: cum se face că modernizarea unui acces obișnuit de stație durează o săptămână, în timp ce modernizarea stației Pipera s-a făcut în două zile? Se poate, dar nu se vrea? De ce să ne dăm peste cap mai mult decât ar trebui?