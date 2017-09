Mercedes-AMG Project One e o mașină de Formula 1 pentru stradă

Nu contează cât costă și nici momentul exact în care va fi disponibilă, important este că Mercedes-AMG Project One se va produce în serie curând.

Cei de la Mercedes au făcut o treabă foarte bună în ultimele săptămâni în a crește interesul pentru un nou hypercar al brandului. Bolidul din imaginile alăturate este intitulat Mercedes-AMG Project One Showcar și tocmai a fost dezvăluit la International Motor Show de la Frankfurt. Acest autoturism este construit în jurul unei configurații pe care o găsești pe pistele de Formula 1, diferența fiind că poate fi cumpărată.

La fel ca mașina de Formula 1 care se află la această oră în topul clasamentului pe 2017, Mercedes-AMG Project One folosește un motor de 1,6 litri V6 hibrid. Are o putere totală mai mare de 1.000 de cai putere, iar viteza maximă este atât de generoasă încât producătorii s-au rezumat la a afirma că depășește 350 kilometri pe oră, deși nu este foarte clar ce înseamnă asta. Ca referință pentru accelerație, ajunge de la 0 la 200 de kilometri pe oră în mai puțin de șase secunde. Acumulatorul electric face față doar pe o distanță de 25 de kilometri.

Trecând peste designul futurist, mașina este spectaculoasă din foarte multe puncte de vedere, începând cu elemente de construcție inspirate de rechini. Interiorul este de asemenea desprins din board-ul bolidului de Formula 1 ce a servit ca inspirație. Volanul este foarte similar cu cel de curse, deși scaunele sunt semnificativ mai confortabile.

Mercedes-AMG Project One se va produce în 275 de exemplare. Fiecare dintre ele va costa 2,27 milioane de euro și, cel mai probabil, se va vinde ca pâinea caldă. Mașina a fost produsă de Mercedes-AMG High Performance Powertrains în colaborare cu echipa Mercedes-AMG Petronas Motorsport Formula 1.

One day we’ll go further than ever before. The Future of Driving Performance has just begun. #AMGFuturePerformance #AMGProjectONE pic.twitter.com/mfresgJ1Zk

— Mercedes-AMG (@MercedesAMG) September 11, 2017