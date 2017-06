Nu orice telefon mobil care vine din China ne atrage atenția, dar când ai de-a face cu un dispozitiv care costă cât un entry-level, dar vine cu specificații mid-range, trebuie să arunci o privire mai atentă.

Asta am făcut după ce am descoperit Maze Blade, un telefon care are potențial și pe care chiar îl vezi în acțiune în interacțiunea cu telefonul. Raportul calitate-preț este destul de bun, mai ales dacă vorbim de componentele interne. Nici la suprafață nu ai de-a face cu un smartphone rău, ba din contră, deși aici s-ar putea să simți cele câteva chichițe deranjante.

Maze Blade la prima vedere

Per total, smarpthone-ul are un design care nu trădează prețul. Spatele și fața sunt acoperite de panouri de sticlă, iar cel din spate este suficient de lucios și de neted încât să-ți aranjezi și părul, la nevoie, dublându-se ca oglindă. Firește, când ai de-a face cu o astfel de suprafață, trebuie să te pregătești de ce e mai rău: urme de degete care se înmulțesc și devin inestetice. Spatele lui Maze Blade este un magnet pentru așa ceva, prin natura designului, astfel că vei simți nevoia să-l ștergi constant.

Telefonul amintește de designul folosit de noile telefoane Sony Xperia, unde ai de-a face cu muchii bine definite și cu un aspect destul de pătrățos. Nu sunt un mare fan al acestei abordări, preferând muchiile mai rotunjite ale smartphone-urilor. Maze Blade reușește însă să rămână la limita experienței confortabile de ținut în mână, cu toate că e un telefon destul de mare. Ecranul IPS cu rezoluție Full HD are diagonala de 5,5 inci. Dacă asta nu e de-ajuns, marginile de sus și de jos și chiar cele laterale sunt destul de mari, ceea ce ne arată că nu toți producătorii își permit momentan panouri fără margini, mai ales la telefoane care nu merg către gamele superioare de preț și specificații.

Specificații de mid-range în buget de entry-level

Camera foto principală are un senzor de 13 megapixeli, iar cea secundară are 8MP. Camera de pe spate oferă o calitate destul de bună a pozelor, cel puțin în condiții de lumină naturală. Când ai de-a face cu lumină artificială sau cu lumină slabă, camera își arată limitele. Dacă vrei să filmezi cu camera princiaplă, vei putea realiza clipuri de rezoluție Full HD, la 30fps.

Nici restul specificațiilor de care se bucură Maze Blade nu sunt de neglijat. Smartphone-ul are 3GB de memorie RAM și este dotat cu procesorul octa-core MediaTek MT6753, de 1,3GHz. În plus, ai la dispoziție 32GB de spațiu de stocare, pe care îl poți extinde cu ajutorul unui card de memorie.

Acumulatorul este unul încorporat și are o capacitate de 3000mAh, cu ajutoul căruia am butonat telefonul destul de mult, după ce l-am încărcat dimineața. Dacă nu stai tot timpul cu smartphone-ul în mână, n-ar trebui să fii surprins dacă bateria te ține și o parte din a doua zi.

În partea de jos a telefonului regăsim portul micro-USB și un aranjament de difuzoare stereo, însă se pare că designul este doar de… design, deoarece doar un singur difuzor, cel din stânga mufei, este real. Tot în partea de jos avem și butonul Home fizic, pe care avem și un senzor de amprentă. Acesta ar putea debloca și mai repede telefonul, existând un timp mort între apăsare și reacție, care se simte ușor frustrant.

Android cât se poate de curat

Unul dintre lucrurile pe care le urmăresc imediat ce îmi pică un telefon în mâini la review și nu numai este experiența Android. Unii producători aleg să transforme Androidul cu o nouă interfață grafică, iar o parte dintre rezultate sunt acceptabile și chiar mai bine de atât. Pe de altă parte, există și producători care preferă să se bazeze pe Android pur, așa cum e cazul lui Maze Blade. Acesta are Android 6, fără vreo altă temă aplicată peste. Și la capitolul bloatware, un altul pe care îl urmăresc cu atenție, telefonul stă foarte bine, pentru că astfel de aplicații nu fac parte din ”oferta” de care ai, uneori, ghinioul să te lovești.

Poate că sunt eu fixist, însă mi se pare inacceptabil ca butoanele fizice ale unui smartphone să facă zgomot atunci când miști telefonul în mână. Atât butoanele de volum, cât și cel de power și cel de declanșare pentru fotografii fac zgomot, fiind un element de design care devine destul repede enervant, dar pe care ai și potențial să-l eviți după ceva vreme.

La final, realizăm că avem de-a face cu un smartphone care costă aproximativ 120 de dolari, sau vreo 491 de lei la momentul scrierii acestui review. Așadar, putem trece peste anumite neajunsuri de care au parte chiar și telefoane aproape de două ori mai scumpe. Dacă vreți un telefon ieftin, dar care să nu vă lase la greu, atunci Maze Blade poate fi o variantă de luat în calcul, diminuând încă o dată mitul telefoanelor chinezești.