Telefoane chinezești: Șapte modele ieftine și bune

Când auzi de telefoane chinezești, ai putea avea o părere negativă despre acestea, dar smartphone-urile de mai jos îți vor dovedi contrariul.

Nici China nu mai e ce-a fost, iar produsele de aici încep să aibă o calitate din ce în ce mai ridicată. Este firesc să se întâmple astfel, când jucătorii mari de pe piață vin cu smartphone-uri de top, e timpul și pentru brandurile ”anonime” care produc telefoane chinezești să vină cu ceva mai bun. Mai jos vă prezentăm șapte as+tfel de modele în care puteți avea încredere.

Telefoane chinezești: UMI Plus

UMI Plus vine cu un ecran generos, cu diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD, iar celelalte specificații sunt cel puțin la fel de bune. De asemenea, te vei putea folosi de 4GB de memorie RAM, dar și de un procesor Helio P10, cu arhitectură octa-core și frecvență de 2GHz. Camera foto are un senzor de 13MP și bateria este extrem de generoasă, având o capacitate de 4000mAh. Lista completă de specificații a lui UMI Plus poate fi găsită aici.

Telefoane din China: Honor 8

Honor 8 propune un procesor puternic, modelul Kirin 950, octa-core, care rulează la 2,3 + 1,8GHz, alături de 4GB de memorie RAM, astfel încât să poți rula orice aplicație îți dorești. De asemenea, mulțumită ecranului IPS LCD de 5,5 inci și cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, te vei bucura și de o calitate deosebită a conținutului multimedia. Smartphone-ul are cameră foto de 12MP, în timp ce senzorul pentru selfie-uri îți oferă o rezoluție de 8 megapixeli. Toate detaliile despre Honor 8 sunt disponibile aici.

Smartphone chinezesc: Bluboo XTOUCH

Bluboo XTOUCH propune un ecran de 5 inci și rezoluție Full HD, ecranul fiind protejat de Corning Gorilla Glass 3. Cei 3GB de memorie RAM și procesorul MediaTek MTK6753, care rulează la 1,3GHz, sunt suficiente pentru a putea face multitasking în voie. Bateria telefonului are capacitatea de 3050mAh, în timp ce camera foto principală oferă un senzor de 16 megapixeli. Mai multe detalii cu privire la Bluboo XTOUCH poți găsi aici.

Smartphone-uri din China: HomTom HT17 Pro

În cadrul acestei liste de telefoane chinezești, HomTom HT17 Pro poate fi recomandat ca o soluție de buget pentru cei interesați de un telefon cu specificații bune. Procesorul MediaTek MTK6737 rulează la 1,3GHz, alături de 2GB de memorie RAM. Ecranul IPS are diagonala de 5,5 inci și rezoluție HD; de 1280 x 720 pixeli. În plus, camera principală are un senzor de 13MP, iar cea secundară senzor de 5 megapixeli. Bateria telefonului are capacitatea de 3000mAH. Despre HomTom HT17 Pro poți citi mai multe aici.

Telefoane mobile chinezești: Cubot Cheetah 2

Cubot Cheetah 2 are o cameră foto de 13MP, care se bazează pe tehnologie Samsung, dar și o cameră secundară cu senzor de 8 megapixeli. În plus, telefonul are 3GB de memorie RAM, dar și un procesor MTK6753, cu arhitectură octa-core și frecvență de 1,5GHz. Smartphone-ul are un ecran cu diagonala de 5,5 inci, iar rezoluția acestuia este Full HD, ideală pentru o calitate înaltă a experienței de utilizare. Alte specificații ale lui Cubot Cheetah 2 sunt disponibile aici.

Telefoane chinezești: ZTE Axon Elite

ZTE produce telefoane din ce în ce mai bune, iar modelul Axon Elite este unul dintre smartphone-urile de top ale companiei. Telefonul se bazează pe un procesor din seria Snapdragon, modelul 810, care rulează la 1,5 + 2GHz. Telefonul are și 3GB de memorie RAM, iar ecranul IPS vine cu rezoluție Full HD, aceasta fiind ideală având în vedere diagonala de 5,5 inci a display-ului. Nu în ultimul rând, smartphone-ul are un sistem de camere duale, cu senzori de 13 +2 megapixeli. Alte informații despre ZTE Axon Elite poți găsi aici.

Smartphone-uri chinezești: Meizu MX5 Pro

Meizu MX5 Pro propune utilizatorilor o cameră cu senzor de 21 de megapixeli, complementată de o cameră pentru selfie-uri cu senzor de 5 megapixeli. Ecranul AMOLED are rezoluție Full HD, iar diagonala este de 5,5 inci. Smartphone-ul folosește 3GB de memorie RAM și un procesor octa-core de 1,5 + 2,1GHz. Pe lângă cei 32GB de memorie internă, telefonul oferă și posibilitatea de folosire a unui card microSD, de până la 128GB. Toate detaliile despre Meizu MX5 Pro apar aici.