Mașina zburătoare care se aseamănă cu o dronă gigantică își face debutul

Deși nu ne aflăm încă în punctul de a avea mașini zburătoare autentice, acest vehicul cu propulsoare ne aduce mai aproape de acest ideal.

Viitorul mașinilor zburătoare, așa cum a fost el imaginat de creatorii animației Familia Jetsons, nu se va împlini prea curând, dar ne apropiem cu pași repezi de acesta cu ajutorul mașinii electrice lansate de co-fondatorul Google, Larry Page. Acest vehicul își va face debutul în decursul acestui an, 2017.

Creația, denumită Kitty Hawk, nu are aspectul unei mașini zburătoare, cel puțin nu al uneia pe care ne-o imaginam noi, ci se aseamănă mai mult cu o dronă gigantică. Vestea bună este că oricine va avea acces la acest vehicul, dacă are la îndemână suficienți bani. Deși prețul nu a fost încă anunțat, dacă te tentează o achiziție de acest fel, poți plăti pentru moment 100 de dolari pentru a te înscrie în clubul de membri al Kitty Hawk, iar asta îți va garanta o reducere de 2000 de dolari la cumpărarea produsului, atunci când el va fi lansat, potrivit Digital Trends. Reducerea substanțială ne-ar putea sugera că prețul nu va fi tocmai accesibil, însă rămâne de văzut ce preț vor propune producătorii.

Kitty hawk este o „mașină zburătoare” care poate fi operată, în siguranță, în zonele necongestionate, așa că îmi pare rău că spulber visul celor care credeau că pot scăpa de aglomerația urbană prin pilotarea acestui vehicul. În ciuda acestei inconveniențe, creatorii susțin că poți învăța să pilotezi mașina în decursul a câteva minute și nu ai nevoie de licență de pilot pentru a face asta.

Mașina zburătoare, propusă de co-fondatorul Google, este ideală pentru zborurile rapide și personale și devine o modalitate prin care poți impresiona persoanele de pe plajă, dacă asta își dorești.

Chiar dacă imaginea acestui vehicul nu era fix cea pe care ne-o imaginam, acesta este primul pas spre o lume a oportunităților nelimitate.