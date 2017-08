Mașina biodegradabilă din zahăr poate salva Pământul, dacă o iei în serios

În Olanda n-ai doar droguri ușoare și bulevarde de-o anumită culoare, ci și o mașină biodegradabilă construită din zahăr.

„Deocamdată, roțile și sistemele de suspensie sunt singurele care nu sunt realizate din biomateriale“, a declarat Yanic van Riel, dezvoltator în echipa TU/Ecomotive. Echipa lui a creat o mașină biodegradabilă din zahăr, care poate transporta patru persoane și se deplasează cu până la 80 km/h. Desigur, inventatorii susțin că ar putea reprezenta următorul pas către un mod de transport mai ecologic.

Ai putea să privești mașina aceasta ca o vată de zahăr, dar ceva mai casantă și mai puțin bună de mâncat. A fost construită din rășină derivată din sfeclă de zahăr și este acoperită cu folii de in cultivat în Olanda. Are și un nume: Lina. Altfel, tot tehnic, are un raport durabilitate – greutate similar cu cel al fibrei de sticlă. Cântărește doar 310 kilograme, astfel că poate fi o soluție excelentă pentru orașele aglomerate.

Foarte probabil n-o vei vedea vreodată pe străzi, sau cel puțin nu curând, deoarece materialul biodegradabil nu se îndoaie, ci se sparge. Astfel, nu ar fi chiar o mașină în care să vrei să te plimbi.

Totuși, echipa TU/Ecomotive intenționează să efectueze testul de impact al prototip până la sfârșitul acestui an, după ce primește undă verde de la Autoritatea Rutieră Olandeză. Ideea e bună, deocamdată, dar mai mult o poți privi ca pe-un proiect de facultate și ca o încercare de a-i impulsiona pe producători să găsească alternative.

Fotografie de TU/Ecomotive via Facebook