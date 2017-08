Lollapalooza 2017: un weekend de concerte gratuite online cu formații populare

Cele mai populare formații ale momentului vor concerta în acest weekend la Lollapalooza 2017, iar show-urile pot fi vizionate gratuit online.

Deja de câțiva ani, majoritatea festivalurilor importante din Statele Unite optează pentru difuzarea online a concertelor fără nici un fel de costuri. Gestul este unul foarte apreciat de fanii formațiilor care nu se pot deplasa până în capătul celălalt al lumii pentru o participare live la concerte. Coachella sau Lollapalooza sunt doar două exemple, dar în realitate sunt mult mai multe festivaluri care au îmbrățișat acest concept.

De această dată vorbim de Lollapalooza 2017, iar platforma de streaming aleasă de organizatori este Red Bull TV. La începutul lunii iunie, Bonnaroo 2017 s-a difuzat tot prin Red Bull TV. Serviciul online de streaming al Red Bull este accesibil complet gratuit printr-o varietate foarte mare de dispozitive dedicate și TV-uri. Nu contează unde te afli pe mapamond.

Primul eveniment cu Cage the Elephant a fost difuzat ieri ca un preambul pentru weekendul de concerte care începe azi, iar lista artiștilor participanți este una foarte stufoasă. În teorie, este aproape imposibil să nu găsești pe cineva care să-ți placă. Lorde, Muse, Run the Jewels, Wiz Khalifa, Phantogram, alt-J sau The Shins sunt doar câteva exemple. Fluxul video live împreună cu programul detaliat al concertelor poate fi accesat pe site-ul Redbull TV folosind acest link. Calitatea fluxului video este HD și se aude foarte bine. Sunt și câteva înregistrări disponibile, dar acelea probabil că nu vor putea fi vizionate prea mult timp după încheierea festivalului.

În privința disponibilității per platforme, aplicația Red Bull TV este gratuită pentru Android, iOS, Kinde Fire și Windows 10. Același conținut video poate fi văzut pe Apple TV, Android TV, Chromecast, Amazon Firef TV, Roku, PlayStation sau Xbox. TV-urile Samsung și LG s-ar putea să aibă Red Bull TV preinstalat, în funcție de generație.