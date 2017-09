Lansarea Star Wars Episodul IX va întârzia surprinzător de mult

Star Wars este una dintre cele mai profitabile francize din cinematografe a momentului. Se pare însă că realizarea de noi episoade nu este cea mai facilă.

Disney a achiziționat Lucasfilm în 2012 împreună cu toate proprietățile intelectuale ale companiei fondate de George Lucas. În urma acelui contract, Disney a devenit responsabil de franciza Star Wars. Nu a durat mult până când gigantul american a făcut promisiunea că vom avea parte de un nou film Star Wars în fiecare an. Într-un an vom avea parte de o peliculă ce continuă franciza inițială, în timp ce în al doilea an ne vom bucura de o poveste de sine stătătoare dintr-o serie intitulată A Star Wars Story. Lansat în decembrie 2016, Rogue One a fost un astfel de film.

Pentru a se asigura însă că nu pierd interesul fanilor, cei de la Disney se pare că sunt foarte fixiști când vine vorba de direcția francizei. Din cauza comportamentului agresiv, mai mulți regizori s-au retras de la realizarea unor noi filme Star Wars. Cum era de așteptat, astfel de gesturi ajung în final să se reflecte în întârzieri costisitoare pentru studioul de producție și frustrante pentru fani.

Cea mai recentă întârziere a fost anunțată pentru Star Wars Episodul IX. Aceasta vine la câteva zile după ce Colin Trevorrow s-a retras de la cârma proiectului. Din fericire pentru Disney, se pare că au prins momentul potrivit pentru a-l atrage pe J.J. Abrams din nou în horă. Regizorul The Force Awakens și individul care este responsabil de unul singur de reinvierea interesului în Star Trek, va ocupa poziția de regizor pentru episodul IX.

Cei de la Deadline au aflat că schimbarea regizorului pentru Star Wars Episodul IX se va reflecta într-o întârziere semnificativă a premierei. Inițial, filmul a fost programat pentru 24 mai 2019. Acum, se pare că vom avea de așteptat până în decembrie 2019 pentru a-l vedea în cinematografe.

Ca idee, încă de la The Force Awakens, primul film din noua serie a suferit amânări. După ce Lawrence Kasdan, care a fost implicat în redactarea scenariului pentru The Empire Strikes Back și Return of the Jedy s-a retras din proiect, premiera episodului șapte a fost mutată din mai în decembrie 2015.