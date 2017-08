Care sunt jocurile pentru care îți trebuie un Xbox One X

Microsoft mai are puțin până la lansarea Xbox One X, dar caută să atragă atenția asupra celor mai importante motive de achiziție printr-o listă de jocuri.

Nu există nici un dubiu în această privință. Xbox One X este cea mai rapidă consolă de jocuri video lansată vreodată. Este cu mult mai performantă decât PlayStation 4 Pro, în contextul în care și creația Sony este capabilă de gaming în 4K. Xbox One X este însă semnificativ mai scumpă, fără să ofere suport pentru jocuri pe care nu le poți juca pe altă platformă.

Argumentul celor de la Microsoft pentru o eventuală achiziție constă însă în optimizările și îmbunătățirile grafice ce vor fi introduse de dezvoltatorii de jocuri. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că vei putea juca jocurile de Xbox One la rezoluție 4K, unele dintre ele cu suport pentru HDR, ar trebui să mai existe și alte surprize. Din păcate, cum am menționat și mai sus, totul ține de dezvoltatorii și dacă aceștia vor sau nu să muncească în plus doar de dragul noii console Microsoft.

Până la această oră, nu era foarte clar care vor fi jocurile ce vor profita de performanța sporită a Xbox One X. Lămuririle suplimentare pe marginea acestui subiect au venit de la Larry Major Nelson Hryb. Pe blogul personal, oficialul Microsoft a postat o listă cu toate jocurile care se vor vedea semnificativ mai bine pe One X. Din păcate, nu știm care vor fi particularitățile speciale, deoarece acelea vor varia de la un joc la altul.

În orice caz, cei care se gândesc să-și cumpere un Xbox One X ar fi bine să investească în Quantum Break, Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein II. Lista jocurilor un pic mai vechi ce vor beneficia de optimizări pentru viitoarea consolă prin actualizări include Astroneer, Firewatch, Hitman și The Witcher 3: Wild Hunt.

Xbox One X va ajunge în magazine pe 7 noiembrie, dar unele dintre jocurile optimizate pentru consola Microsoft vor întârzia câteva luni după respectiva dată.