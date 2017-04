Jocul Guardians of the Galaxy de la Telltale, aproape de lansare

Unul dintre cele mai populare filme cu super eroi din ultimii ani este Guardians of the Galaxy, iar în 2017 va beneficia și de un joc video.

Deși mulți dintre noi așteaptă cu interes premiera celui de al doilea film Guardians of the Galaxy, Telltale Games tocmai a confirmat că pe 19 aprilie vom avea parte de primul episod – Tangled Up in Blue din jocul cu același nume. Cei de la Telltale au devenit foarte populari după ce au făcut jocuri episodice cross-platform dintr-o varietate foarte mare de francize populare. Games of Thrones, The Walking Dead sau Batman sunt doar câteva exemple.

Seria Guardians of the Galaxy în viziunea celor de la Telltale este prima colaborare a dezvoltatorului cu studiourile Marvel. Cel mai probabil, dacă aceasta va fi îmbrățișată de un număr semnificativ de fani, nu este exclus să vedem și alte jocuri inspirate de benzile desenate Marvel în format episodic.

Povestea jocului Guardians of the Galaxy creat de Telltale Games include toate personajele pe care le-am văzut în primul film interpretate de actorii originali. Așteptați-vă să-i vedeți pe Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket și Groot într-o poveste originală foarte interesantă ce nu are legătură cu primul sau al doilea film al francizei. Aparent, povestea va gravita în jurul descoperirii unui artefact foarte puternic pe care și-l dorește fiecare dintre cei cinci din diverse motive. Nu putea lipsi un inamic misterios care vrea să pună mâna pe același artefact și este dispus să omoare pe oricine se opune planului său. Tonul general al jocului, la fel ca în cazul filmelor, va fi unul umoristic, încărcat de multe momente de acțiune.

Ca un scurt istoric, acesta este primul joc construit în jurul caracterelor din Guardians of the Galaxy creat vreodată. În contextul în care mulți au avut emoții în privința succesului filmului din 2014, nu s-au făcut investiții atât de mari în promovarea titlului prin altceva decât bannere, trailere și produse promoționale obișnuite.

Guardians of the Galaxy în varianta celor de la Telltale Games va fi disponibil pentru PlayStation 4, Xbox One, PC sau Mac, cât și pentru iOS și Android. Serialul va avea cinci episoade cu un preț total de 30 de dolari.