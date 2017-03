Jocul de cărți Elder Scrolls Legends s-a lansat oficial pentru PC

După o lungă perioadă în care s-a aflat în beta, Elder Scrolls Legends s-a lansat în sfârșit în variantă finală pentru PC, urmând lansări pentru Mac, iOS și Android.

Fascinația pentru așa-numitele RPG-uri cu cărți a început în urmă cu mai bine de un deceniu în momentul în care au apărut primele pachete de cărți cu Magic the Gathering. Acest gen de jocuri a fost însă mediatizat la scară largă în momentul în care Blizzard a lansat Hearthstone. Din mâinile celor care au realizat Warcraft sau Diablo, jocul respectiv gratuit a ajuns să fie o comoară pentru dezvoltator. La un moment dat, genera prin achiziții in-app aproximativ 20 de milioane de dolari în fiecare lună.

Din acest motiv și pentru că universul mitic al Elder Scrolls era suficient de mare, cei de la Bethesda au dezvăluit în versiune finală propriul lor RPG cu cărți. Intitulat Elder Scrolls Legends, acesta s-a aflat în beta pentru o perioadă destul de lungă. După aproximativ un an de teste, utilizatorii de PC-uri cu Windows îl pot în sfârșit experimenta. Pentru mai multe detalii și un eventual download puteți folosi acest link.

Mai important însă decât versiunea de PC este faptul că în următoarele luni se vor lansa variante ale aceluiași joc pentru un număr stufos de platforme. Primul pas în această direcție se va face pe 23 martie cu varianta de iPad. În aprilie se vor putea bucura de aceeași experiență posesorii de tablete cu Android, iar utilizatorii de Mac-uri au de așteptat până în mai. Versiunile de smartphone vor fi făcute publice în vară.

E bine de reținut că cei care au participat la beta își vor păstra cărțile adunate și experiența acumulată. În altă ordine de idei, Elder Scrolls Legends se pregătește de prima actualizare importantă intitulată The Fall of the Dark Brotherhood. Aceasta se va lansa pe 5 aprilie și va conține un volum semnificativ de conținut nou pentru amatorii de single player, peste 20 de misiuni îmărțite pe trei hărți și 40 de cărți noi.