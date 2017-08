Noi detalii despre James Bond 25: cum se numește și care e povestea

Se lucrează deja la James Bond 25, iar primele detalii despre viitorul film au ajuns online. Știm cum se va numi și care va fi povestea peliculei.

În urmă cu câteva săptămâni, au apărut pe internet câteva informații despre cel mai recent film construit în jurul caracterului inventat de Ian Flemming. Pe lângă faptul că va avea premiera pe 8 noiembrie 2019, se pare că James Bond 25 ar trebui să intre în producție în viitorul apropiat. S-au stabilit deja locațiile în care se vor efectua filmări și faptul că scenariul va fi redactat de Neal Purvis și Robert Wade. Cei doi au mai colaborat în trecut la câteva filme cu agentul 007.

În stadiu de producție, titlul sub care se lucrează la James Bond 25 se pare că este Shatterhand. În film, Daniel Craig va intra din nou în pielea personajului principal. De această dată, opoziția sa va consta într-o organizație internațională condusă de un personaj negativ orb. Deși nu a fost confirmată în mod oficial persoana responsabilă de regie, este foarte probabil ca Denis Villeneuve să se afle la cârma Shatterhand. Regizorul s-ar putea să vă fie cunoscut din spatele unor lung metraje precum The Arrival sau iminentul Blade Runner 2049.

Conform publicației britanice Mirror, viitorul James Bond 25 se va baza pe povestea din Never Dream of Dying. Respectivul roman din 2001 redactat de Raymond Benson va fi primul care va sta la baza unui film cu 007 fără să fie opera lui Ian Flemming. În trecut, Raymond Benson s-a ocupat cu transformarea în romane a filmelor Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough și Die Another Day.

James Bond – Shatterhand va fi filmat în Croația, Franța și Japonia. Povestea va începe cu o investigație a unui raid al poliției ce a mers foarte prost. Ulterior, Bond va realiza rolul organizației Union din Franța într-o serie de evenimente ce trebuie analizate. Ca o notă de subsol, orașul Dubrovnik din Croația pare să fie pe harta producătorilor ca o posibilă locație de filmare, același pe care îl vedem în multe episoade dn Game of Thrones ca fiind King`s Landing.