iPhone 8 ar renunța la TouchID: primul fără senzor după patru ani

Sunt multe motive să fim încântați de iPhone 8 din zvonurile care au circulat online în ultimele săptămâni, dar se pare că va veni fără TouchID.

Apple a introdus TouchID odată cu iPhone 5S în 2013. La momentul respectiv, oficialii gigantului din Cupertino s-au ferit să facă referire la respectiva funcție ca la un banal senzor de amprentă. Spre deosebire de alte implementării pe care le văzusem în trecut pe smartphone-uri și laptopuri, TouchID funcționa surprinzător de bine. Avea un timp de răspuns aproape inexistent și, odată cu trecerea anilor, a devenit din ce în ce mai bun.

Din păcate, iPhone 8 s-ar putea că va veni fără TouchID. Deși au mai existat numeroase zvonuri pe marginea acestui subiect, Wall Street Journal a publicat cea mai recentă confirmare a eliminării cititorului de amprentă din viitorul telefon. Conform surselor citate de publicația americană, totul a plecat de la dificultățile întâmpinate de Apple la implementarea senzorului respectiv în spatele ecranului.

După cum am văzut în ultimele săptămâni, sunt șanse de 95% ca butonul principal Home să dispară de pe fața iPhone 8. Iminentul terminal de top va avea fața acoperită cu un ecran, iar ramele vor fi aproape inexistente. În momentul în care au finisat acest design, inginerii din Cupertino au cochetat cu două soluții pentru TouchID. Prima era implementarea sa inovativă în spatele ecranului, iar a doua implica mutarea sa pe spatele aparatului.

În teorie, se pare că ascunderea cititorului de amprentă în spatele panoului OLED era destul de aproape de materializare, dar ar fi implicat întârzierea lansării. În plus, ar fi putut genera stocuri limitate la lansare, iar Apple are nevoie foarte tare de o lansare încununată de succes. În fiecare an au existat puține unități la lansarea unui nou iPhone, dar oficialii gigantului din Cupertino nu au vrut să ducă acele probleme de stoc la un alt nivel în cazul iPhone 8.