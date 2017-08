Comrade Detective e un serial atipic atât pentru România, cât și pentru Statele Unite ale Americii. Sunt actori români, dublați în engleză, cu acțiunea în comunismul din anii ’80. Îl poți vedea ca propagandă sau parodie, dar nu-l poți ignora.

Comrade Detective e tipul acela de serial care poate să aducă o imagine bună asupra României, dacă te interesa așa ceva. Acțiunea e în anii ’80, joacă Florin Piersic Jr. și Corneliu Ulici în el, dar nu le vei auzi vocea, pentru că peste ei „vorbesc“ actori americani ca Channing Tatum sau Joseph Gordon-Levitt. Bun, și atunci, te-ai putea întreba, despre ce e și de ce există?

A fost produs de Amazon, cu Tatum producătorul principal, și cel puțin pentru România vine într-un moment excepțional, după filme plictisitoare despre comunism sau după cele în care se mănâncă industrial ciorbă. Recent, Tatum a acordat un interviu despre producție și a explicat câteva lucruri.

„I-am întrebat pe scenariștii Brian Gatewood și Alex Tanaka care e cea mai proastă idee a lor. A fost Comrade Detective. Așa că am făcut-o“, a descris actorul momentul în care s-a născut serialul acesta despre detectivi români. Ei sunt diferiți de milițienii de care poate ai mai auzit. Au un aer vestic, investighează, fac legea cu pumnul și cu flerul, dar, mai ales, urăsc capitalismul și încearcă să oprească traficul de droguri.

Tatum a trasat în interviu și o paralelă între ceea ce cred americanii despre Europa de Est și pe ce stereotipuri au mers. În principiu, personajul negativ a fost mereu rus, prezent în multe filme produse în SUA, iar pentru ei toată lumea vorbește cu același accent, indiferent din ce țară din Est vine.

O declarație interesantă a lui Tatum privește însă reticența românilor la o colaborare despre un serial cu umor, care nu se ia prea în serios, dar care are mare deschidere către public. „Inițial, am vrut să folosim seriale de televiziune comuniste, ca să ne asigurăm că facem totul cum trebuie. Am încercat să obținem seriale polițiste românești vechi, dar nu ne-au lăsat, pentru că fac parte din patrimoniu. S-au temut că ne batem joc de ele“, a declarat producătorul.

„Atunci ne-am întrebat cât ne-ar costa să mergem în România și să filmăm acolo. Nici măcar n-am știut sigur ce vrea să facă regizorul, Rhys Thomas. Și uite că s-a dus și l-a făcut și a ieșit incredibil“, a mai spus el.

Serialul este pe platforma Amazon și poți vedea ce le-a ieșit. Desigur, s-ar putea să te enerveze la unele acțiuni, dar, până la urmă, ține minte că nu-i o producție care reflectă realitatea, ci e entertainment. Dacă râzi, e bine. Dacă nu, îl poți opri. Altfel, sunt scene din care poți culege tot felul de stereotipuri și poți învăța ceva.