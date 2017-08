Instagram a devenit, neoficial, o aplicație de matrimoniale foarte bună

Facebook a cumpărat Instagram cu un miliard de dolari și-a făcut din aplicație o lume paralelă realității, în care te lauzi cu vacanțele, cu mâncarea, dar și încerci să cucerești.

Facebook nu te lasă să uiți cât de mare e Instagram, pentru că la fiecare trei luni îți spune câți utilizatori are, dar și ce succes au diverse opțiuni introduse. Astfel, Stories e o idee pe care Snapchat a avut-o prima dată, dar acum a devenit o unealtă excelentă de trafic pe Instagram.

Acum, când Stories își numără utilizatorii cu milioanele, e clar că are un potențial imens de trafic. Și nu doar atât, după cum a descoperit o utilizatoare. S-a gândit să-i întrebe pe „următoritori“ de ce se uită la ce publică ea: pentru sex, ca să știe mereu ce face ea, din urmă sau pentru că sunt plictisiți. Apoi, ea a descris cea mai puternică opțiune din Stories: să alegi cine vede ce publici.

„Dacă îți faci vreo poză prea NSFW sau o capcană sexy prea evidentă de postat într-un Story […] poți s-o postezi, să te duci la setările pentru Stories și s-o ascunzi de oricâți utilizatori vrei. Astfel, persoana despre care speri c-o s-o vadă crede că postezi relaxată o poză în care ești semi-dezbrăcată la Stories. […] Practic, le trimiți pe privat o poză hot, fără ca persoana respectivă să-ți bănuiască motivul malefic“, descrie ea procesul într-un articol publicat de VICE.

Mai mult, spre deosebire de Tinder, care nu-ți permite prea multă libertate când ești într-o relație, pe Stories te poți juca mult mai relaxat când vine vorba de a-ți căuta o aventură de-o noapte sau mai multe. Și așa ajungi să-ți pregătești următoarea relație cât încă ești într-una, dar când o închei să ai o plasă de siguranță.

Iar fenomenul stalkingului nu e noutate, se practică încă dinainte de internet, doar că acum oamenii sunt mult mai relaxați când publică ceva online și e mult mai ușor să creezi o conexiune. „Din moment ce Stories par atât de spontane și interminabile, pare că nu-ți iei niciun angajament când te uiți la ele, nu spui nimic cu asta […]. În plus, rândul ăla de cercuri care stă în vârful aplicației e atât de tentant“.