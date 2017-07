Hulk învață să vorbească în noul trailer pentru Thor: Ragnarok

Anul acesta nu se va încheia fără un nou lung-metraj din universul cinematic Marvel, iar de această dată, va fi vorba de Thor: Ragnarok.

După cum ne-au obișnuit deja, echipa de producători din spatele Marvel Cinematic Universe face eforturi financiare semnificative pentru a ne oferi cel puțin două filme cu super eroi anual. Zic cel puțin, deoarece în 2017 vom avea parte de trei astfel de pelicule. Am început anul cu Guardians of the Galaxy Vol. 2. În această vară suntem motivați să ajungem în cinematografe prin intermediul Spider-Man Homecoming, iar luna noiembrie ne va readuce la multiplex pentru Thor: Ragnarok.

Ca o scurtă istorie a universului cinematic Marvel, dacă vă aduceți aminte, din Captain America: Civil War au lipsit doi super eroi. La momentul respectiv, au fost introduse caractere noi precum Spider-Man sau Black Panther, dar nu i-am văzut pe Thor și Hulk. La câteva luni după ce Civil War a depășit câteva recorduri importante de audiență, pe YouTube a apărut un clip conform căruia Hulk și Thor au fost în vacanță.

În realitate, se pare că au călătorit în Asgard, universul din care provine Thor. Cei doi sunt centrali poveștii din Thor: Ragnarok, deși mai au parte de un pic de ajutor din partea lui Loki. În noul film, eroul negativ este Hela, o entitate ce pare a fi supranumită zeița morții.

În timp ce Hela încearcă să distrugă Asgard, Bruce Banner și cu Thor își formează propria versiune de The Avengers pentru a se opune planurilor malițioase. Thor Ragnarok este regizat de Taika Waititi, pe care s-ar putea să o recunoașteți din spatele lung metrajului What We Do In The Shadows. Umorul nu va fi lipsi din Ragnarok, iar distribuției impresionante se vor adăuga alți câțiva actori renumiți, Jeff Goldlum și Cate Blanchett.

Premiera Thor: Ragnarok va avea loc pe 3 noiembrie.