Huawei și Samsung sunt cei mai mari producători de telefoane cu Android. Cine are însă cel mai bun telefon?

Huawei și Samsung au ajuns să fie cei doi mari producători de telefoane cu Android. Ciclul lansărilor de anul acesta s-a încheiat și e timpul să vezi pentru ce telefon strângi bani. Sunt câteva diferențe între modelele pe care le au pe piață Huawei, Samsung și alții, iar aceste minusuri și plusuri am trecut mai departe.

Ce telefon Huawei să alegi

Huawei a prezentat ultimul telefon în noiembrie și se numește Mate 10 Pro. Alături de el, pe piața din România, vine și Huawei Mate 10 Lite. Cel din urmă e deja disponibil, cel dintâi vine la început de decembrie.

Mate 10 Pro e cel mai important și acesta vine cu un ecran de 6 inci full HD+ AMOLED cu raport de aspect 18:9, are procesor cu inteligență artificială, 6GB de memorie RAM, 128GB spațiu de stocare și două camere foto. Una trage monocrom, alta color și ai diverse efecte cu defocalizare de fundal. Telefonul va costa aproape 4.000 de lei. Mate 10 Lite e de două ori mai ieftin cu mici diferențe de hardware, dacă nu vrei să investești atât de mult într-un telefon.

Sigur, cea mai bună alegere e Mate 10 Pro. De la hardware la bateria de 4.000 mAh cu autonomie mai mare decât alte modele high-end, e un telefon cu Android care va intra în orice top 3 de anul acesta. Totodată, cel mai mare avantaj e că vine deja cu Android Oreo, în timp ce concurența încă nu a făcut actualizări.

Ce telefon Samsung să alegi

Dacă în cazul Huawei e destul de simplu, în cazul Samsung ai trei modele: Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus și Galaxy S8. Ultimele două au fost lansate în primăvară, dar au cel mai bun hardware pentru 2017, cu specificații replicate și la Note 8.

Punctele forte ale Galaxy Note 8 sunt că are două camere foto – pentru efecte de defocalizare fundal și pentru zoom mai bun, dar și cu stabilizare de imagine mai bună -, ecranul este mai mare (6,3 inci pe când S8 Plus are „doar” 6,2 inci) și stylus. Are și 6GB de memorie RAM și există versiuni cu mai mult spațiu de stocare (în unele țări și regiuni).

Altfel, atât Galaxy S8 și S8 Plus, cât și Note 8 funcționează la fel, au aceleași opțiuni, aceeași interfață, ba chiar S8 Plus are bateria puțin mai mare. Rezistă la apă și aplicațiile sunt aceleași. Cea mai bună alegere, pentru ecran, este Galaxy S8 Plus, care are și preț mai mic. Altfel, Galaxy Note 8 vine cu aplicații pentru stylus și câteva beneficii de productivitate.

Alte telefoane bune cu Android

Deși LG G6 a fost lansat la începutul anului, prețul a scăzut rapid și destul de mult. E high-end și vine cu specificații foarte bune, dacă vrei să compari hardware. Are ecran de 5,7 inci 2K, 4GB de memorie RAM, 32GB spațiu de stocare și două camere foto de câte 13 megapixeli (una wide, una ultra wide) și o baterie de 3.300 mAh. LG G6 e și disponibil la reducere.

Din piața Android nu poți ignora Google Pixel 2. Are cea mai bună versiune de Android, ecran de 5 inci full HD și o cameră foto care a ieșit în top anul acesta. Mai există și versiunea Google Pixel 2 XL, cu ecran mai bun, dar păstrează același software și aceeași cameră. Problema e că le găsești greu în România, că nu vin oficial. Google Pixel 2 e disponibil la eMAG, iar Google Pixel 2 XL e de la un seller din eMAG Marketplace.

O surpriză plăcută a fost ZenFone 4 Pro de la ASUS. Are ecran de 5,5 inci full HD AMOLED, cel mai bun procesor Qualcomm, 6GB de memorie RAM, 128GB spațiu de stocare și o cameră foto duală de 12 megapixeli. Iar bateria este de 3.600 mAh. ZenFone 4 Pro e și la reducere.

Nu am mare încredere în modele chinezești, de la Xiaomi, Oppo, Vivo sau alții, dar sunt două care au ieșit în evidență în toamna asta. Primul e Xiaomi Mi Mix 2. Are un ecran incredibil, din margine în margine, iar hardware-ul e excelent: 6GB de memorie RAM, 128GB spațiu de stocare și cel mai bun procesor Qualcomm. Cel de-al doilea este OnePlus 5T deja disponibil la precomandă în România.

Altfel, orice telefon premium lansat în primăvară încă este bun pentru următorul an, ba chiar doi ani. Între Huawei și Samsung, la final de 2017, cel mai bine ai alege Huawei, iar aici modelul care iese în evidență e Mate 10 Pro. Prețul e mai mic, autonomia e mai mare, are deja Android Oreo. Altfel, între Galaxy S8 și P10, alegerea cea mai bună e Samsung. Totuși, trebuie să vezi cum e și prețul pentru bugetul tău. Samsung are modele mai scumpe, pe când Huawei livrează un raport calitate – cost mai bun.