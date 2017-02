Huawei P10: primele impresii după prima atingere [FOTO]

Huawei P10 a fost lansat, în urmă cu câteva ore, în cadrul unui eveniment special organizat de Huawei în Barcelona. Huawei P10 Plus și Huawei Watch 2 au fost și ele prezentate în cadrul evenimentului, dar în acest articol mă voi concentra pe Huawei P10.

Specificațiile Huawei P10 și P10 Plus, precum și detaliile legate de preț le puteți găsi AICI. În rândurile de mai jos voi încerca să descriu succint primele impresii formate după scurta interacțiune cu terminalul.

Huawei P10 – Design

Designul este unul dintre cele mai importante aspecte când vine vorba de Huawei P10 și Huawei P10 Plus – cel puțin asta a încercat să ne convingă CEO-ul companiei în timpul evenimentului de lansare. S-a vorbit despre tehnici de prelucrare a aluminiului, despre suprafețe lucioase, netede, atrăgătoare, despre culori și importanța lor, despre dimensiuni perfecte și despre frumusețe, modă și impact.

Huawei P10 se ridică la nivelul așteptărilor și chiar le depășește din acest punct de vedere. Imaginile de prezentare și cele pe care le-ați văzut deja reușesc să transpună doar o mică parte din eleganța acestui telefon, iar senzațiile tactile completează feelingul general al smartphone-ului.

Nu este un telefon spectaculos din punct de vedere vizual (poate doar prin prisma culorilor), dar este un telefon foarte bine închegat, cu linii simple, curbe fine și îmbinări fără cusur. Față de Huawei P9, pare un telefon mai rafinat, cu toate că și acela avea o eleganță aparte, chiar dacă avea un aspect mai masculin.

Este plăcut la atingere și se simte ca un telefon solid, iar culorile au fost alese cu grijă, cu ajutorul celor de la Pantone Institute.

Din partea din spate, Huawei P10 seamănă mai mult cu un iPhone ca oricând, fiind eliminat butonul de amprente amplasat central și benzile pentru antenă fiind amplasate mai vizibil. În față, Huawei P10 aduce a HTC 10, cu butonul de amprentă lunguieț poziționat sub display.

Butoanele sunt toate pe marginea dreaptă, fiind mai subțiri, dar mai bine accentatuate decât în cazul modelului anterior. Pe marginea de jos se află jack-ul de căști, portul USB-C și difuzorul, aranjarea fiind aceeași ca în cazul Huawei P9.

Per total, Huawei P10 nu cu mult diferit față de Huawei P9 la exterior, dar senzația oferită de cele două terminale diferă destul de mult. Dacă P9 avea un aspect sobru, rece, Huawei P10 este un pic mai prietenos, poate chiar jucăuș.

Huawei P10 – Performanțe

La capitolul performanțe ar trebui să fie cea mai mare diferență între Huawei P10 și Huawei P9. Modelul abia lansat are un procesor nou, mai puternic, dar și un GB memorie RAM în plus (și P9 avea o versiune cu 4GB memorie RAM, dar care nu era disponibilă la noi). La prima vedere, telefonul este rapid, zburând prin meniuri, prin tab-uri, prin aplicații.

Nu mă pot pronunța privind cum se va comporta după ce îl voi umple cu toate aplicațiile din lume, dar ghidându-mă după cum s-a comportat P9 în ultimul an, mă aștept ca P10 să nu dea rateuri prea curând.

Lăsând prespunerile deoparte (deocamdată), Antutu Benchmark situează Huawei P10 la 130588 de puncte, adică nici măcar printre primele 20 terminale din top. Pentru utilizatorul obișnuit, care va pune mâna pe telefon într-un showroom să se convingă că totul merge bine, rezultatul testului sintetic nu înseamnă mult, dar pentru cei care vor să aibă mereu cel mai puternic ”motor” sub capotă, s-ar putea ca 130588 să nu fie de ajuns.

Huawei P10 – Display

Huawei P10 Plus este singurul dintre cele două modele care au primit un upgrade în ceea ce privește rezoluție, urcând până la QHD, însă ambele telefoane au display-uri mai bune față de versiunile anterioare. Ținute unul lângă celălalt, între Huawei P9 și Huawei P10 este o diferență foarte mare, chiar dacă rezoluția full HD se regăsește pe ambele.

Huawei a îmbunătățit contrastul, luminozitatea, dar și acuratețea culorilor, iar aceste lucruri nu au rămas doar pe hârtie, sau pe slide-urile din prezentarea din Barcelona. Display-ul vine protejat cu sticlă Gorilla Glass 5, dar e acoperit și cu o folie din sticlă, aplicată chiar din fabrică.

Revenind la calitatea imaginilor afișate – este chiar surprinzător ce au reușit să facă cei de la Huawei cu display-ul de pe Huawei P10. Albul este alb, culorile sunt foarte aprinse (chestiune de gust – unii preferă culorile mai apropiate de realitate), lumina puternică a soarelui din Barcelona nu a știrbit din claritatea textului.

Huawei P10 – Camera foto

Un lucru deranjat în timpul evenimentului a fost faptul că s-a vorbit despre Huawei P10 când, de fapt, era vorba despre Huawei P10 Plus. Mai exact, Huawei P10 Pro vine cu o serie de lentile noi și cu o apertură f1.9, pe când Huawei P10 rămâne la lentilele Summarit și la f2.2. Asta înseamnă că Huawei P10 Plus ar trebui să ofere rezultate mai bune la lumină scăzută. Huawei P10 a primit și el, totuși, filmare 4K, un senzor de 20MP și unul de 12MP și câteva funcții noi, pe care le voi detalia curând.

Despre ce nu s-a vorbit în cadrul evenimentului? Despre stabilizarea optică a imaginii. Nici în comunicatul oficial nu se specifică nimic de ea, dar această funcționalitate pare să există. Asta susțin cei de la GSM Arena, și asta am constatat și eu, în momentul în care am făcut câteva comparații între Huawei P9 și Huawei P10.

În primul rând, focalizarea este considerabil mai rapidă pe Huawei P10. Imaginile se fac instant și ies clare aproape de fiecare dată. Detalii sunt considerabil mai multe, iar sharpness-ul este mai mare.

Pe lângă asta, Huawei P10 este capabil de zoom 2x printr-un artificiu făcut cu ajutorul senzorului de 20MP, iar calitatea imaginii este bună, ca și cum zoom-ul ar fi fost optic, nu digital.

Noua funcție portret nu pare foarte diferită de modul de modificare al aperturii (introdus anul trecut și care încă există), permițându-ți să defocalizezi fundalul și să creezi un efect de bokeh. Totuși, peste modul vechi, în modul portret, cei de la Huawei au integrat și un efect de înfrumusețare menit să ascundă imperfecțiunile și să ofere o culoare a pielii cât mai apropiată de realitate.

Aceeași funcție a fost implementată și pe camera foto frontală, doar că acolo efectul de bokeh se face complet artificial, prin intermediul unui algoritm de recunoaștere facială. Problema este că fața este singura care rămâne focalizată, modul reușind să blureze părul.

Huawei P10 – Concluzie

Din punctul de vedere al unui utilizator de Huawei P9, Huawei P10 nu pare a fi, cel puțin la prima impresie, un motiv suficient de bun de upgrade. Adevăratele noutăți au fost introduse în modelul Huawei P10 Plus, model care s-ar putea dovedi prea voluminos pentru multe persoane. Huawei P10 este un smartphone bun din toate punctele de vedere, dar consider că prețul a crescut prea mult de la un an la altul (cu aproximativ 150 de euro) pentru îmbunătățiriel aduse. Stabilizarea optică este binevenită, plusul de performanță e de apreciat și luminozitatea mai mare a ecranului nu poate fi ignorată, însă la finalul zilei nu vorbim despre un telefon nou, ci de o a doua versiune a aceluiași smartphone. Acestea fiind zise, Huawei P10 Plus a fost adevărata vedetă a evenimentului de la Barcelona și la un preț de 700 de euro chiar are șanse să concureze cu vârfurile de gamă care au fost și care urmează să fie lansate în acest an.