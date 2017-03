Telefoanele Huawei de top sunt unele dintre cele mai atrăgătoare, dar se pare că nu vor concura pentru titlul de cel mai rapid smartphone.

Cei de la Huawei și-au anunțat de curând noul vârf de gamă pentru 2017. Intitulat Huawei P10, smartphone-ul vine la pachet cu o serie stufoasă de motive pentru care să-l îndrăgești. Printre ele se numără camera certificată de Leica, marginea subțire a ecranului și procesorul rapid. În schimb, cantitatea de memorie RAM a rămas la 4GB în variantă standard, la fel ca în cazul unor versiuni de P9 lansate acum un an. Deși alte companii au făcut saltul până la 6GB RAM, oficialii Huawei se pare că nu văd utilitatea unei cantități mai mari de 4GB.

Pentru o perioadă de timp, mai mulți producători de gadgeturi de top păreau implicați într-o competiție tacită pentru terminalul cu cea mai mare cantitate de RAM. La fel ca la laptopuri, părea doar o chestiune de timp până când cineva va lasa un smartphone cu 6 sau 8GB RAM. OnePlus 3T, de exemplu, are mari șanse să fi fost primul telefon cu 6GB RAM. Au urmat cei de la ASUS cu 8GB RAM pe Zenfone AR. Cel mai probabil, în perioada imediat următoare, vom mai vedea însă alte câteva dispozitive implicate în această competiție.

Huawei nu vede însă utilitatea acestui cerc vicios. Pe marginea acestui subiect, Lao Shi, unul dintre directorii companiei chinezești a postat pe Weibo că o cantitate de 4GB RAM este suficientă pentru telefoane. Ulterior, și-a argumentat opinia afirmând că iPhone 7 se descurcă foarte bine cu doar 2GB RAM, în timp ce iPhone 7 Plus are 3GB RAM. În definitiv, totul se rezumă la optimizarea software-ului pentru hardware.

La scurt timp după lansarea iPhone 7, au existat mai multe benchmark-uri online care au relevat faptul că smartphone-ul Apple iese în fața concurenței la testele de performanță, chiar dacă pe hârtie are o configurație mai slabă. Acesta este un argument în plus legat de faptul că cei care realizează atât software-ul, cât și hardware-ul, vor avea întotdeauna un avantaj. În altă ordine de idei, amatorii de Huawei care își doresc un telefon cu 6GB RAM se pot orienta către Huawei P10 Plus cu 128GB de memorie internă.