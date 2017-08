Huawei face glume despre Galaxy Note 8 și vorbește despre Mate 10

Huawei are un portofoliu de produse destul de impresionant și, deși smartphone-urile sale nu se vând la fel de bine, își permite să facă glume despre Samsung Galaxy Note 8.

Au trecut doar câteva zile de când Samsung a lansat noul său smartphone de top pentru a doua jumătate a anului. În mare parte, Galaxy Note 8 are un design foarte similar cu Galaxy S8. Diferențele semnificative constau în prezența stylusului și a celor două camere principale. Acesta este primul telefon al sud coreenilor cu două camere pe spate. În orice alte condiții, abilitățile de captură ar fi fost cea mai spectaculoasă particularitate, dacă nu am fi văzut un sistem similar pe alte telefoane de mai bine de un an.

iPhone 7 Plus a fost lansat cu două camere principale toamna trecută. Cei de la Huawei însă au făcut același gest în luna aprilie 2016, când au lansat smartphone-ul P9. Acel gadget realizat în colaborare cu Leica făcea niște poze foarte bune, iar review-urile sale au fost încărcate de laude. La această oră, Huawei lucrează intens la Huawei Mate 10, iar gadgetul ar trebui să aibă parte de o conferință de anunțare pe 16 octombrie.

Pentru a confirma data evenimentului, cei de la Huawei au postat imaginea de mai jos. Trecând peste aparatele de la bază, jumătatea superioară a pozei include mesajul „Bine ai venit în familia cu două camere.” Deși această afirmație poate fi percepută ca o ironie discretă la adresa Galaxy Note 8, hashtagul de sub 16 octombrie 2017 nu mai este la fel de voalat. #BeyondTheGalaxy – Dincolo de Galaxy ne atrage atenția că Huawei Mate 10 va depăși cu brio abilitățile Galaxy Note 8.

În ultimele săptămâni, Huawei Mate 10 a fost subiectul mai multor speculații și se pare că va fi construit în jurul unei combinații de componente de top. Se va încărca foarte repede și va fi capabil de imortalizarea unor fotografii de invidiat.