Hearthstone se pare că ”se duce de râpă” din cauza Blizzard

Pentru că nu ai nici o siguranță că un joc gratuit îți va aduce foarte mulți bani, mai mulți analiști sunt de părere că perioada de glorie a Hearthstone a apus.

Jocurile digitale cu cărți de formatul Hearthstone sunt destul de numeroase. Cu toate acestea, domeniul se află încă la început și mai mulți dezvoltatori importanți au anunțat proiecte similare. În timp ce mulți dintre voi joacă Hearthstone pe PC , Mac sau mobile, creatorii Elder Scrolls finisează Legends. Acesta din urmă ar putea fi cel mai important concurent pentru RPG-ul cu cărți al celor de la Blizzard.

Hearthstone are însă o problemă mai gravă decât faptul că există niște alternative decente cu o rețetă similară. Conform celor de la Superdata, firma de cercetare a confirmat că jocul celor de la Blizzard se află într-o spirală descendentă și că face pași repezei către propria dispariție. În urma unei analize simple s-a ajuns la concluzia că nivelul încasărilor din Hearthstone pentru iOS și Android este la cel mai mic prag de la lansarea primei versiuni. Mai mult decât atât, nu există nici un semn cum că trendul încasărilor ar urma să se schimbe în perioada imediat următoare. De la an la an și de la lună la lună, tot mai multe decizii neinspirate din partea dezvoltatorului au afectat negativ imaginea jocului și au influențat numărul de jucători.

Singura veste bună este că scăderea profitului în varianta desktop de Hearthstone s-a petrecut într-un ritm mai lent decât în varianta de mobile, atât. Trendul nu este însă diferit. ,,Deciziile recente de gameplay nu au fost foarte populare în cadrul comunității de jucători de Hearthstone, iar rezultatul a fost o scădere bruscă a nivelului de conversie pe mobile.” Conceptul de conversie folosit de Superdata se referă la numărul de jucători care se bucură de jocul gratuit, dar au ajuns să investească bani reali.

În ultimele luni, prețurile practicate în Hearthstone au crescut, iar cei care preferă să folosească bani reali pentru achiziția expansion pack-urilor au mai mult de pierdut. În practică, jocul nu va dispărea prea curând, dar dacă încetează să mai genereze mulți bani, interesul celor de la Blizzard pentru el va scădea.