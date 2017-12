Google te ajută să-ți faci curățenie pe telefon cu noua aplicație Files Go

Google a anunțat în urmă cu ceva timp o aplicație pentru managementul fișierelor pe Android. Files Go este acum disponibil în variantă finală.

În teorie, pe smartphone, ar trebui să fie la fel de simplu să îți organizezi fișierele ca pe laptop sau desktop. În practică, nu sunt foarte multe programe care recreează acea experiență de utilizare și, de cele mai multe ori, ajungi să nu știi unde îți este spațiul pe mobil. Chiar și dacă apelezi la aplicații care se laudă cu elibereare de spațiu inutil, este puțin probabil să înțelegi pe ce a fost risipit respectivul spațiu până când l-ai eliberat.

Ca o soluție universal valabilă de management a fișierelor și curățare a telefonului cu Android, Google a anunțat de curând aplicația Files Go. Acesta s-a aflat aproximativ o lună în beta, dar acum poate fi experimentată în variantă finală de către toți amatorii cu acces la Google Play.

Anunțul pentru versiunea finală de Files Go a fost făcut pe blogul companiei. Orice utilizator de Android își poate instala noua aplicație, indiferent de versiunea sistemului de operare pe care o are preinstalată pe telefon sau tabletă. Aplicația are doar câțiva MB și poate fi descărcată de la această adresă. După aproximativ o lună de beta, se pare că toate particularitățile negative au fost remediate, iar programul poate fi testat de către oricine.

În privința funcționalității, Files Go este în primul rând un manager de fișiere foarte bine pus la punct. În același timp, include sugestii personalizate pentru telefonul tău și soluții pentru eliberarea spațiului ocupat. Îți identifică fișiere duplicate pe telefon și știe care dintre aplicațiile pe care le ai pe mobil nu le-ai mai folosit de foarte mult timp. În cazuri extreme, File Go te ajută să-ți urci pozele în cloud, pe Google Drive. Dacă vrei să partajezi fișiere cu un prieten care se află lângă tine, Files To Go te ajută să faci acest lucru fără să apelezi la o conexiune de date mobile.