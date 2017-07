Gadgeturile pot asculta discuții. Companii ca Facebook și Google le folosesc pentru a ne urmări sau e doar panica utilizatorilor? Nu știu 100% sigur, dar vă pot spune ce mi s-a întâmplat mie și ce cred eu că se întâmplă, de fapt.

Teoria de mai sus am experimentat-o cam așa. Tocmai vorbeam într-un grup oarecare despre Dubrovnik, am menționat numele de mai multe ori, iar când am revenit la laptop am început să văd pe site-uri reclame cu cazare la Dubrovnik. Este și un nume ușor de recunoscut, probabil cineva a zis și Croația, deși vorbeam în limba română și nu în engleză sau altă limbă de circulație internațională. Am căutat să văd dacă sunt paranoic sau nu, dar se pare că se întâmplă des, atât online când vezi reclama Adwords de la Google, cât și pe Facebook. Dacă ești un pic atent, o să remarci chestia asta.

Există sute de cazuri doar la o căutare simplă. Oamenii vorbeau despre amici din alte locații, despre mașini sau motociclete, despre branduri, iar dintr-o dată au văzut pe net reclame fix la acele locații, la acele mașini, la acele produse. Cercetători din domeniul securității online descoperă deseori că unele branduri folosesc microfonul fără permisiunea utilizatorilor, apoi mai și trimit date către serverele lor.

Teoretic, Facebook a negat încă de anul trecut că ar face așa ceva, iar Google a fost prins de mai multe ori cu astfel de aplicații și a promis că le-a dezactivat. A promis și că nu va mai citi mesajele Gmail pentru a oferi reclame „relevante“. La fel și Samsung cu televizoarele. Și există multe alte gadgeturi prinse în situații similare. Dacă asculți versiunea oficială a companiilor, niciuna nu ascultă conversații pentru a livra reclame.

De fapt, de ce ar recunoaște oficial că fac asta?

Doar autoritățile ar putea verifica dacă fac asta și probabil s-ar lăsa cu amenzi dacă oficialii ar lucra cu hackeri capabili să demonstreze acest lucru. Dar este și al naibii de greu de demonstrat.

Situația actuală nu este întâmplătoare, giganții IT s-au gândit să instaleze pe telefoane, tablete, laptopuri, televizoare niște asistenți digitali care să permită interacțiunea fără apăsare de butoane, iar apoi au făcut acești asistenți „să asculte non-stop“, poate le dai comenzi. Dar, deseori, ei nu doar ascultă, ci, așa cum s-a văzut de-a lungul anilor, ei trimit informații spre serverele companiilor fără să fi folosit tu vreodată această funcție.

Google a anunțat public prin 2006 că studiază această tehnologie. Recunoașterea vocală și capacitatea de a lansa comenzi fără să atingi dispozitivul. Apoi, prin 2012, au început plângerile și discuțiile.

Este legal așa ceva, este moral, este în regulă? Nu prea e. Dar unii specialiști spun că aceste înregistrări au doar scop educativ, că inginerii Google vor ca procesorul de comenzi să înțeleagă mai bine ce spui și dacă este vorba despre o comandă sau nu este. Că datele nu au fost folosite pentru a servi reclame. Că informațiile personale nu sunt niciodată dezvăluite altcuiva. Cel puțin așa spun Google sau Apple. Cea din urmă a fost implicată într-o dezbatere similară.

Prin 2015 s-a descoperit că Google chiar înregistra și stoca toate discuțiile din jurul microfonului telefonului, apoi la microfonul de la Chrome sau oriunde aveai un dispozitiv cu Google Voice Search. Doar că vorbeai ceva era suficient pentru a declanșa înregistrarea. Fiecare utilizator are o istorie a discuțiilor înregistrate de Google aici.

Sunt atât de multe date, atât de mulți useri, că vor toți o bucată

Situația a devenit atât de comună, încât principalul rival Google și un mare avocat al dreptului la intimitate online, mă refer aici la Microsoft, a preluat fix această atitudine și a implementat în Windows 10 asistentul digital Cortana, care folosește microfonul fără ca utilizatorul să fi solicitat acest lucru. Este adevărat, după ce cauți ore în șir pe internet, poți găsi cum se dezactivează Cortana și cum controlezi ce aplicații au acces la microfon, iar în cazul Windows 10 poți controla situația.

De asemenea, începând cu iOS 9, Siri ascultă tot timpul și, dacă dezactivezi din setări Siri, se va activa automat Voice Command, care face același lucru: ascultă eventuale comenzi vocale.

Amazon a avut un mega-succes cu un asistent digital similar, Alexa, doar că lansată cu o boxă smart. S-a ajuns la situații de genul în care reclame de la TV au fost făcute cu voce special pentru a activa Alexa. Știm de asemenea cu siguranță că toate aceste companii au în lucru proiectele speciale de Inteligență Artificială. Sunt curios câte dintre aceste conversații, cele cu permisiunea și dorința utilizatorului, dar și cele fără să știe el că e urmărit, ajung, de fapt, la sistemele de inteligență artificială, care învață din ele.

În plus, este greu să ignori că Google, Microsoft sau Facebook cam știu totul despre tine. Ce interese ai și ce site-uri vizitezi, ce cauți și ce cumperi, ce urmărești la TV și cum reacționezi, când te uiți la ecran (pentru că lași telefonul) și când iei telefonul, pentru că sunt reclame. E adevărat: deocamdată nu există un mare jucător care să aibă acces la toate aceste date, altfel ar fi mai rău decât Big Brother. Fiecare mare firmă trage informațiile pentru propriul interes.

De la reclame la influențarea utilizatorului

Rămâne întrebarea: dacă aceste companii vor începe să folosească informațiile culese nu pentru reclamă, ci pentru a te influența fără să îți dai seama să mergi într-o direcție sau alta? Știm deja că Facebook servește informații similare cu cele care ți-au plăcut. Se specula la un moment dat, legat de alegerile din SUA, că au prezentat informații favorabile democraților și defavorabile republicanilor, încercând, practic, să influențeze votul. Ei bine, au pierdut de data asta. Dar dacă au pierdut pentru că nu aveau acces la suficienți oameni sau pentru că nu au știut prea bine să pună datele în context. Dacă data viitoare vor reuși.

Deocamdată companiile neagă, în general, că fac asta sau că ar dori să facă asta. Dar, practic vorbind, tehnologia le deschide un drum foarte ușor spre așa ceva, iar pe viitor s-ar putea să existe foarte puțină opoziție față de influența lor. Din fericire se dezvoltă și un curent contrar, care pune preț pe datele personale și pe intimitatea utilizatorului.

Tot mai multe aplicații care vă feresc de probleme și vă permit să vă apărați datele personale, să fiți mai puțin expuși. Iar cea mai bună apărare este foarte simplă: nu folosiți niciodată sugestiile apărute pe site-uri sau pe Facebook, ignorați reclamele oricât de targetate ar fi. Iar Google, Apple, Facebook sau Samsung vor descoperi că utilizatorii lor nu sunt chiar fraieri.