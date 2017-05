General Electric a anunțat o lampă futuristă cu suport de comenzi vocale prin Alexa

Nu se întâmplă foarte des să vorbim de lămpi inteligente, dar General Electric tocmai a lansat una cu un nume foarte pretențios – The C by GE Sol.

Din momentul în care majoritatea smartphone-urilor pe care le folosim au ajuns să vină la pachet cu un asistent virtual, devenise evident că este doar o chestiune de timp până când alte gadgeturi să ajungă să includă sisteme similare pentru procesarea comenzilor vocale. Un pas important în această direcție a fost făcut de Amazon în urmă cu câteva luni, când a anunțat disponibilitatea Alexa pentru toți partenerii de hardware interesați de astfel de proiecte. În contextul în care nu mai trebuie să-și dezvolte proprii asistenți virtuali și să facă investiții semnificative în cercetare, nu ar trebui să vină ca o surpriză valul de gadgeturi cu Alexa. După ce am văzut smarwatch-uri cu asistentul Amazon, acum am ajuns să vedem lămpi inteligente.

Creația ilustrată în clipul e mai sus, pe lângă faptul că vine la pachet cu un design futurist, include o serie stufoasă de particularități interesante. La bază, vorbim de o lampă de birou de format circular, dar pentru că răspunsurile lui Alexa la întrebări trebuiau să vină de undeva, The C by GE Sol este și o boxă Bluetooth. Desprinsă parcă dintr-un film SF, creația celor de la General Electric va reuși cu siguranță să atragă privirile trecătorilor, indiferent unde o instalați în casă.

Prima oară am auzit de acest dispozitiv unic în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv însă, nu era foarte evident dacă vorbim de un proiect futurist sau de un produs care va ajunge în curând pe rafturi. A doua variantă este răspunsul corect. Lampa inteligentă cu suport pentru comenzi vocale fără a pune mâna pe ea este disponibilă pentru precomandă la un preț de 160 de dolari. Primele unități vor fi livrate în septembrie, iar în magazine va ajunge tot atunci la un preț de 200 de dolari.