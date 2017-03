Dagadam este un smartwatch românesc construit în jurul inteligenței artificiale

Un nou ceas inteligent încearcă să facă valuri pe Kickstarter. Intitulat Dagadam, gadgetul românesc a strâns deja jumătate din bugetul necesar cu 44 de zile rămase.

Dacă v-ați dorit vreodată un smartphone, sunt șanse foarte mari să aveți deja unul. Acest tip de gadgeturi sunt destul de populare și un număr impresionant de producători și-au anunțat intrarea în domeniul purtabilelor în ultimele luni. Pe lângă companiile de renume, sunt însă multe proiecte pe Kickstarter ce caută să obțină finanțare pentru concepte mai mult sau mai puțin unice. În această categorie intră și Dagadam Watch – Think Beyond, un smartwatch românesc accesibil la această adresă.

Compatibil atât cu dispozitivele cu Android, cât și cu iOS, Dagadam este construit în jurul unui sistem de operare proprietar, punând accent pe un algoritm performant de inteligență artificială. Cu un design rotund și o ramă foarte subțire, întreaga parte frontală este sensibilă la atingere.

Rezultatul a câțiva ani de dezvoltare și cercetare, bazele pentru Dagadam s-au pus în februarie 2014. Dacă are noroc și va ajunge pe piață, acesta are toate șansele să remedieze o parte semnificativă din problemele multor ceasuri inteligente ce au ajuns deja pe piață. Autonomia specificată este de până la trei zile. Este rezistent la apă – IP67, suportă încărcare wireless și are un asistent virtual intitulat Tico.

Pentru că este aproape imposibil să îți dai seama din start de ce notificări ai nevoie. Dagadam Hub se adaptează în timp real modului în care interacționezi cu ceasul. Ca urmare, centrul de notificări dinamic, în timp, își va da seama ce notificări ai ignorat de fiecare date și care ți-au trezi interesul. În funcție de asta, îți va aduce în prim plan doar informațiile de care ai nevoie.

Cea mai mare parte a interacțiunii cu ceasul cu o diagonală de 1,4 inci se desfășoară cu mișcări circulare pe marginea cadranului. Atingeri discrete, simple sau circulare, îți permite să ajungi rapid la informația care te interesează, să ajustezi volumul, zoom-ul, nivelul de luminozitate și multe altele.

În spatele proiectului Dagadam se află Dragoș Mandu, Chief Product Officer/ Director, Liviu Alexandru, Chief Design Officer și Bogdan Daragiu, Creative Director/ Marketing Manager. La ceasul Dagadam mai lucrează și o echipă din Irlanda.