Ultimul sezon din Game of Thrones ar putea fi amânat până în 2019

Sezonul șapte din Game of Thrones urmează să fie lansat pe 16 iulie și va fi penultimul din una dintre cele mai iubite serii TV din toate timpurile. Însă nu e totul numai lapte și miere în cadrul serialului produs de HBO. Sezonul șapte va fi cel mai scurt de până acum, cu șapte episoade, iar sezonul opt va avea chiar și mai puține, șase la număr.

HBO a decis să amâne lansarea sezonului șapte din Game of Thrones deoarece filmările au avut loc iarna, mai târziu în an decât am fost obișnuiți până aum. Asta a fost prima amânare din toată seria, iar fanii vor fi dezamăgiți să afle că este foarte poisbil să nu fie și ultima. Sezonul opt va fi ultimul din îndrăgita serie și este momentan programat să apară în vara lui 2018.

În ultima vreme au apărut câteva zvonuri care par să sugereze faptul că sezonul final din Game of Thrones ar putea fi decalat cu un an, iar data lansării acestuia ar putea fi ”împinsă” până în vara lui 2019, adică peste doi ani. Asta înseamnă că ne-am putea confrunta cu primul an de pauză din istoria serialului. Într-un interviu acordat publicației Entertainment Weekly, Casey Bloys, directorul de programe al HBO, a declarat că data lansării sezonului final din Game of Thrones depinde de cei doi producători ai seriei, David Benioff și Dan Weiss.

Bloys a fost întrebat dacă producția sezonului opt ar putea fi amânată din cazua faptului că cei doi producători sunt foarte încărcați. Directorul de programe al HBO a răspuns semi evaziv și a declarat că programul de producție este decis în totalitate de Benioff și Weiss. Astfel am aflat că HBO nu se amestecă în treburile celor doi, asigurându-se că aceștia dispun de oricât timp au nevoie pentru a-și duce treaba la capăt. ”Dacă Benioff și Weiss au nevoie să împingă data de lansare a ultimului sezon până în 2019 sunt liberi s-o facă. Nu văd nicio problemă”, a spus Bloys.