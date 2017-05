Galaxy S8 a fost depășit de iPhone 6S la performanță

Galaxy S8 a pierdut în fața unui iPhone 6S un test comparativ de performanță, iar dovezile se pot vedea în clipul de mai sus.

Galaxy S8 are câteva luni pe piață, iar iPhone 6S are aproape doi ani. Cu toate aceste, în mod suspect, câștigătorul într-un test comparativ de performanță nu este previzibil. Acest clip a ajuns online la câteva săptămâni după ce am văzut că iPhone 7 lansat în septembrie 2016 a spulberat vârful de gamă al Samsung.

Înainte de detalierea testului, merită să aveți în vedere un detaliu. Deși victoria celor de la Apple nu trebuie subminată, nu este neapărat corectă comparația dintre dispozitive cu sisteme de operare diferite. iPhone-urile vin la pachet cu un hardware și un software dezvoltat in-house de Apple. În cazul telefoanelor Samsung, acestea sunt preinstalate cu Android-ul celor de la Google.

Trecând însă peste detaliile de context, clipul celor de la PhoneBuff relevă un lucru foarte important. La un moment dat, nu mai contează MHz, GHz și Gbs, dacă optimizările pe partea de software au fost făcute corect. În acest test foarte apropiat de experiența de utilizare de zi cu zi, sunt rulate o serie de aplicații una după alta. Întregul ciclu de intrat și ieșit din aplicații este cronometrat și repetat.

iPhone 6S a reușit să încheie setul de activități într-un minut și 34,8 secunde. Galaxy S8 a trecut prin același set de sarcini într-un minut și 41,48 secunde. Al doilea tur implică rularea acelorași aplicații și exploatează la maxim abilitatea de multitasking a terminalelor. iPhone 6S a ieșit victorios cu 42,56 secunde, dar a fost urmat îndeaproape de Galaxy S8 cu 49,55 secunde.

Per ansamblu, diferența de performanță nu este neapărat spectaculoasă, iar cei mai mulți utilizatori nici nu o vor sesiza. Este însă un pic frustrant pentru vârful de gamă al gigantului sud coreean să piardă un astfel de test în fața un smartphone cu o configurație hardware mult mai lentă în teorie.