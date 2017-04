Care este mai rapid: iPhone 7 Plus versus Galaxy S8, LG G6, Google Pixel, OnePlus 3T

Sunt multe smartphone-uri de top pe piață, dar dacă vreți să faceți o achiziție pornind de la viteza aparatului, vizionați acest clip – iPhone 7 Plus versus Galaxy S8, LG G6, Google Pixel, OnePlus 3T.

Abia ne apropiem de finele lunii aprilie, dar câțiva producători importanți și-au lansat deja smartphone-urile de top ale acestui an. Cei de la LG s-au grăbit să vină la înaintare cu LG G6, iar Samsung comercializează deja, în toate colțurile mapamondului, noul său Galaxy S8. Asta nu înseamnă însă că dispozitivele de top lansate în a doua parte a anului trecut sunt irelevante. iPhone 7 Plus continuă să facă valuri și să se vândă precum pâinea caldă. În plus, foarte mulți utilizatori își doresc în continuare să pună mâna pe un smartphone Google Pixel.

Dacă nu v-ați mai făcut de mult timp upgrade la un smartphone și nu aveți neapărat o preferință pentru o anumită firmă, vizionarea unui clip precum cel de mai sus este cu atât mai interesantă. În plus, o diferență infimă de performanță s-ar putea să nu justifice un preț semnificativ mai mare de achiziție.

Testul comparativ iPhone 7 Plus versus Galaxy S8, LG G6, Google Pixel, OnePlus 3T a fost realizat de cei de la EverythingApplePro. Clipul implică rularea de la aplicații, închiderea lor și saltul dintr-o fereastră în alta. În contextul în care Galaxy S8 s-a lansat cu aproape jumătate de an după iPhone 7, e cel puțin ciudat faptul că iPhone 7 Plus a ieșit pe primul loc în acest test. Victoria nu a fost neapărat covârșitoare, iar Galaxy S8 a ocupat poziția a doua. Deși nu se află neapărat pe prima poziție în preferințele utilizatorilor, este interesant de văzut că OnePlus 3T a avut câteva teste în care și-a domninat competiția. Pe ultima poziție în acest test comparativ a ieșit Google Pixel.

În altă ordine de idei, astfel de teste nu sunt neapărat relevante în orice set de circumstanțe. Reprezintă totuși o referință ce merită avută în vedere.