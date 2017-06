FIFA 18 la E3: Povestea lui Alex Hunter va continua [VIDEO]

Așa cum era de așteptat, mai multe detalii despre noul FIFA 18 au fost oferite de către EA Sports în cadrul celei mai mari conferințe de gaming din lume, E3. Am aflat, printre altele, că noul titlu din seria FIFA va avea o versiune diferită special pentru Nintendo Switch și am primit mai multe trailere care ne sporesc nerăbdarea de a pune mâna pe acest joc. Mai e puțin până-n septembrie.

FIFA 17 a reprezentat un punct critic al francizei prin prisma faptului că a trecut de a un motor de joc la altul, Frostbite în cauză, și a introdus pentru prima oară în această serie un mod de joc de tip ”campanie” care a venit la pachet și cu multe elemente care băteau serios înspre RPG (Role-Playing Game), cum ar fi alegerile pe care le puteai face în timpul dialogurilor cu celelalte personaje sau în timpul interviurilor de după meci.

În jocul trecut am făcut cunoștință cu Alex Hunter în cadrul modului The Journey, iar acum EA Sports a anunțat că povestea talentatului jucător fictiv va continua și în FIFA 18. Ba chiar au plusat și au scos un trailer nou care ne arată cam ce imersiune au vrut să creeze în jurul acestui mod de gameplay. Putem vedea nume importante din fotbal, precum Pep Guardiola, Thomas Muller sau Cristiano Ronaldo, lăudându-l pe Hunter și încercând să ghicească la ce echipă se va transfera acesta.

În plus, EA Sports au scos și un trailer în care arată cât de mare este implicarea lui Cristiano Ronaldo în realizarea acestui joc. Putem vedea și cum au fost captate multe dintre mișcările celui mai bun fotbalist din lume. FIFA 18 se lansează pe 29 septembrie în România, însă abonații EA Access vor putea testa jocul timp de 8 ore cu o săptămână înainte. Titlul va fi disponibil pentru PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 și Nintendo Switch. Pe Switch jocul va veni fără modul The Journey și se va numi oficial EA Sports FIFA 18.