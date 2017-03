Facebook Stories este cea mai recentă funcție care imită serviciile Snapchat

După luni de testare, Facebook introduce o funcție numită Facebook Stories prin care compania își propune o nouă abordare a platformei.

Rețeaua socială lansează în aplicația principală o clonă a platformei Snapchat. Actualizarea nu doar că te va împinge să folosești noua cameră a funcției, dar va expune feed-urile prietenilor (fotografiile și clipurile video capturate) într-un cerc în partea de sus a News Feed-ului. Pe lângă cele două funcții noi (Facebook Camera și Facebook Stories), compania introduce un spațiu dedicat, numit Direct, unde mesajele pot fi trimise prin intermediul aplicației pentru cameră, conform Mashable.

Camera va putea fi accesată din colțul din stânga sus al aplicației pentru mobil și îți va prezenta posibilitatea de a decora fotografiile și clipurile video cu filtre, „măști” și alte efecte animate. Odată ce ai finalizat prelucrarea imaginilor, le poți distribui pe pagină sau în privat. Iar dacă le vei distribui prin intermediul platformei Direct, ele vor dispărea după ce au fost vizualizate.

Camera nu este singura componentă nou introdusă, iar principala actualizare cu care compania vine este funcția Facebook Stories. Aceasta, la fel ca Instagram, va putea fi identificată în colțul din dreapta sus al aplicației. Însă trebuie să țineți cont de faptul că Facebook are la bază algoritmi care vor selecta postările vizibile pentru tine, în funcție de prietenii de care ești mai apropiat. Iar, ca și cu o postare obișnuită, vei avea posibilitatea de a ajusta cine are acces la ceea ce postezi.

Compania a lucrat împreună cu câțiva parteneri pentru a introduce măști animate inspirate din filmele ce vor apărea în acest an- Despicable Me 3, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Wonder Woman. În plus, Facebook a încheiat un parteneriat cu doi artiști care să contribuie la crearea unor filtre ceva mai speciale.

Aceste noi implementări sunt izbitor de asemănătoare cu serviciile oferite de Snapchat și se pare că Facebook reușește din nou să creeze o versiune aproape identică a Snapchat și să o introducă pe platforma pe care o deține.