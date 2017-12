Facebook îți ”spune” momentele importante din 2017 printr-un colaj – Year in Review

Cei de la Facebook au făcut o tradiție din programul Year in Review, iar 2017 nu este o excepție de la regulă. Iată care au fost cele mai importante momente din an.

În fiecare an, pe ultima sută de metri, tot mai multe companii încearcă să facă o sinteză sau un clasament al celor mai importante momente. În cazul Facebook, de obicei era vorba de un clip de câteva minute, încărcat de emoție. Anul acesta însă, gigantul din domeniul rețelelor sociale a optat pentru un infografic ce poate fi văzut mai jos. Acesta este încărcat de statici interesante. Din păcate, aproape explusiv, îți atrage atenția asupra unor momente dramatice din anul ce urmează să se încheie în câteva săptămâni.

Facebook Year in Review 2017 a fost anunțat printr-o postare pe blogul companiei. Încercând să asocieze o notă pozitivă evenimentelor triste care au fost evidențiate, compania americană descrie fiecare situație ca pe un context în care oamenii și-au unit forțele în online pentru a se susține unii pe alții. A fost menționat incidentul din Las Vegas de acum câteva luni în cadrul căruia au murit cei mai mulți oameni în SUA împușcați de un singur om. Cutremurul din Mexico, uraganul Harvey și marșul femeilor din DC sunt de asemenea menționate. Eclipsa solară ce a putut fi văzută din Statele Unite nu lipsește din listă, ca fiind unul dintre momentele importante din 2017.

Pe lângă situația la nivel planetar, Year in Review reprezintă și o ocazie pentru toți utilizatorii de Facebook să vadă într-un singur clip cele mai importante evenimentele din viața lor din acest an. Ca de obicei, clipul de aproximativ un minut îți este generat automat, dar poate fi personalizat în cazul în care dorești să apară pe pagina ta de Facebook. Este suficient să intri pe Facebook.com/yearinreview pentru a vedea propriul clip încărcat de momente importante ale acestui an.